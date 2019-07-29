「台南味」創意嫁妝餅 即日起邀糕點職人顯身手

2019-07-29 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府經發局辦理「糕餅創意競賽」，即日起受理報名，經發局說，今年邁入第四年辦理，邀請全國糕餅職人踴躍報名。

經發局說，自2016年「台南購物節」系列活動，首次舉辦糕餅創意競賽，去年獲得第一名及第二名台南在地店家森勝興食品及順利餅舖，獲獎後獲得大量訂單及消費者好評回饋，業者說，業績成長近3成。

今年市府再度與南市糕餅商業同業公會、南市直轄市糕餅商業同業公會合作，共同舉辦「全國嫁妝餅創意競賽」，即日起至10月9日受理報名，報名截止日期至10月9日止，歡迎全台各界對糕餅烘焙及創作有興趣的店家、學生及民眾組隊參加，相關活動可至台南購物節網站查詢。

經發局長郭阿梅說，今年將以「台南味」為競賽主題，希望參賽者共同激盪創意、加入台南在地農特產元素，並在外觀融入台南意象，打造台南城市品牌伴手禮。

為廣邀各界喜愛糕點的職人，凡是高中職以上不限科系學生、食品烘焙相關店家員工及18歲以上具食品烘焙相關證照的民眾，都可以報名參加。

比賽分為初賽與決賽兩階段，初賽擇優入選15隊進入決賽，透過現場製作，由專業評審進行評分，最終選出冠亞季軍各1名、優選2名及佳作10名，將於今年台南商展中進行頒獎與展示采。