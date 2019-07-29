募集嘉義地方特色伴手禮 達人分享行銷密技

2019-07-29 19:11 中央社 嘉義市29日電



嘉義市政府為行銷城市觀光，預計募集20種以上地方特色伴手禮，今天下午邀請曾獲4次金馬獎指定甜點的「起司公爵」創辦人王奕凱分享「國際伴手禮的行銷密技」。

嘉義市「108年度特色小吃及伴手禮產業推動調查計畫」22日已開跑，今天下午舉行說明會。市長黃敏惠鼓勵商家業者一起拚經濟，透過徵選行銷嘉義市伴手禮、巷弄小吃，打造觀光品牌城市。

黃敏惠致詞說，許多朋友告訴她，嘉義市具有濃厚人情味，到嘉義市購物消費，都願意與好友分享訊息。她認為美食、伴手禮是最好的觸媒，希望能藉此特色吸引更多遊客到嘉義市觀光。

王奕凱在說明會分享「國際伴手禮的行銷密技」。他說，行銷最終目的是「傳美名」加「買商品」；而品牌建立要素是「文化底蘊」、「品牌寄生」及「超級符號」。

王奕凱指出，「文化底蘊」是共同經驗，「品牌寄生」可讓品牌成為母體的一部分，「超級符號」是讓消費者產生喜歡和行動的符號。網路時代可透過部落客、網紅、Line、IG等媒介加強推播，提升品牌曝光率。

市府建設處長陳光興說，這項計畫分為「美食小吃」及「伴手禮」兩種不同類別的徵選方式。「伴手禮」又分為「食品類」與「文創類」，凡是在嘉義市有實體店面、商業登記或設籍課稅的業者皆可參加。

陳光興指出，這項計畫預計選出至少20家代表性的伴手禮，將由市長黃敏惠頒獎發表成果，業者後續還可搭配嘉義市國際管樂節行銷，並邀請影音及圖文部落客合作行銷。徵選募集活動即日起至8月30日受理報名。