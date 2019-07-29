沒點頭走不了？總統改名支持雲林高齡健康長照研究中心

2019-07-29 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



總統蔡英文今天到台大醫院雲林分院視察燒燙傷病房，民進黨立委劉建國、台大雲林分院為國家級高齡醫學及健康福祉研究中心請命，蔡英文同意該計畫，強調全力支持，但當場改了名字，拿掉了「國家級」，至於規模是否可能改變，或經費變少，台大雲林分院副院長劉宏輝表示，無論國家給多少資源，台大會全力以赴。

劉宏輝表示，國家級高齡醫學及健康福祉研究中心計畫建設一棟地上十層、地下三層建築，建築經費約40億元，未來研究中心不只對長照、醫療，包括科技、教育等，將跨領域合作讓老人能夠安心、有尊嚴地在地老化。

劉建國表示，國家級高齡醫學及健康福祉研究中心計畫是總統在競選時提出的政見，面對鄉間人口老化加速，如果無法讓出去打拚的子女安心，恐會對政府執政產生挑戰。

蔡英文表示，「我知道今天來沒點頭答應我是走不了的」，總統管國防外交兩岸，但國家所有的事情都是總統要負責的，她同意該計畫，但改了名字，將由衛服部、教育部共同協助，讓台大在雲林分院設置「高齡健康及長照研究中心」，由國家提供必要經費協助。

蔡英文將計畫改名，少了「國家級」三字，她解釋，台大就是國家級，為何還要加上國家級，她會全力支持該計畫。