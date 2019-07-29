親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

林書豪落淚自白影片 在美國發酵引起討論

影／台南善化低窪區常水患 陳其邁承諾全力支持整治

2019-07-29 15:02聯合報 記者周宗禎╱即時報導

行政院副院長陳其邁小時候住過的台南善化大雨經常水患，下午陳其邁到善化考察多次水患的曾文溪支流茄拔排水整治工程，承諾全力支持台南市治水，期待善化地區不再淹水，聽到預計明年初完成，也馬上關心今年會淹水嗎?

市長黃偉哲表示，感謝前瞻基礎建設計畫補助經費4500萬元，整治善化區茄拔排水護岸，改善善化區茄拔排水，減少茄拔聚落每逢颱風豪雨淹水狀況。

陳其邁下午會黃偉哲、水利署副署長曹華平等勘察「善化區茄拔排水護岸第二期及分洪治理」施工，慰勉施工團隊辛勞，市府水利局表示會在明年初完成，改善善化茄拔嘉北、嘉南等里豪雨積淹水。

善化區嘉北里等低窪地區歷年颱風豪雨發生時，聚落及農田常積淹水主因是連外排水路「茄拔排水」未完成全段整治，部分渠段通水斷面束縮，洪水無法順利排放造成淹水。

市府水利局表示，茄拔排水全長約2.55公里，近年市府逐年編列經費，由上游聚落段往下游拓寬渠道，至今已完成近半區段整治，大幅降低上游聚落淹水情形。去年爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「善化區茄拔排水護岸第二期及分洪治理工程」經費為4500萬元，以兩岸設置RC護岸方式拓寬渠道，提升排洪能力，施工中預計今年底前完成整治。

陳其邁聽取簡報，了解茄拔排水歷年整治情形及這次工程執行進度後，進入工區視察，因適逢汛期，交待施工團隊需注意防汛措施整備，避免因施工造成防汛缺口淹水。

陳副院長及曹副署長於工區先聽取簡報，了解茄拔排水歷年整治情形及本次工程執行進度，然後進入工區視察。因適逢汛期，特別交待施工團隊需注意防汛措施整備，避免因施工造成防汛缺口，以致淹水情形。

台南善化低窪區經常水患，陳其邁仔細勘察承諾全力支持整治。記者周宗禎攝影
台南善化低窪區經常水患，陳其邁仔細勘察承諾全力支持整治。記者周宗禎攝影
分享
台南善化低窪區經常水患，陳其邁仔細勘察承諾全力支持整治。記者周宗禎攝影
台南善化低窪區經常水患，陳其邁仔細勘察承諾全力支持整治。記者周宗禎攝影
分享

淹水陳其邁護岸黃偉哲

相關新聞

台南衛生局抽檢市售中元節食品 只有這個東西不合格

2019-07-29 14:16

沒點頭走不了？總統改名支持雲林高齡健康長照研究中心

2019-07-29 15:33

影／全台最老台南陳世興老宅動工整建 這些特色超美

2019-07-29 13:56

奇美醫學中心志工隊成立32年 徵志工讓善傳遞下去

2019-07-29 12:24

購買輔具有補助 雲林縣購買免墊付

2019-07-29 11:30

斥資4500萬元 綠建築新營區多功能聯合里民動工

2019-07-29 11:17

吳可熙當大使 推雲縣閱讀品牌

2019-07-28 23:25

阿里山逐鹿社區拚台版奈良 憂獼猴攪局

2019-07-28 23:23

把槌球當高爾夫打？ 身障球友指導翁章梁1桿進洞

2019-07-28 20:22

社規師竹編打造超長型竹椅 休憩涼亭

2019-07-28 20:06

影／逐鹿社區打造梅花鹿體驗區 獼猴搗亂困擾

2019-07-28 18:02

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

雲林縣府推「微册角落」 邀吳可熙代言閱讀大使

2019-07-28 14:54

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40

北台南家扶：沒人願意一輩子都當只會伸手求助的人

2019-07-28 11:12

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39

外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」

2019-07-29 10:53

2至4歲育兒津貼 新竹市8月起發放 一年最多領3萬元

2019-07-29 12:24

洪慈庸宣傳爭取國小操場補助 藍議員提證據指洪割稻尾

2019-07-29 12:54

新北海祭初賽 澳洲消防局猛男現身公主抱女遊客

2019-07-28 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top