影／台南善化低窪區常水患 陳其邁承諾全力支持整治

2019-07-29 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁小時候住過的台南善化大雨經常水患，下午陳其邁到善化考察多次水患的曾文溪支流茄拔排水整治工程，承諾全力支持台南市治水，期待善化地區不再淹水，聽到預計明年初完成，也馬上關心今年會淹水嗎?

市長黃偉哲表示，感謝前瞻基礎建設計畫補助經費4500萬元，整治善化區茄拔排水護岸，改善善化區茄拔排水，減少茄拔聚落每逢颱風豪雨淹水狀況。

陳其邁下午會黃偉哲、水利署副署長曹華平等勘察「善化區茄拔排水護岸第二期及分洪治理」施工，慰勉施工團隊辛勞，市府水利局表示會在明年初完成，改善善化茄拔嘉北、嘉南等里豪雨積淹水。

善化區嘉北里等低窪地區歷年颱風豪雨發生時，聚落及農田常積淹水主因是連外排水路「茄拔排水」未完成全段整治，部分渠段通水斷面束縮，洪水無法順利排放造成淹水。

市府水利局表示，茄拔排水全長約2.55公里，近年市府逐年編列經費，由上游聚落段往下游拓寬渠道，至今已完成近半區段整治，大幅降低上游聚落淹水情形。去年爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「善化區茄拔排水護岸第二期及分洪治理工程」經費為4500萬元，以兩岸設置RC護岸方式拓寬渠道，提升排洪能力，施工中預計今年底前完成整治。

陳其邁聽取簡報，了解茄拔排水歷年整治情形及這次工程執行進度後，進入工區視察，因適逢汛期，交待施工團隊需注意防汛措施整備，避免因施工造成防汛缺口淹水。