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影／全台最老台南陳世興老宅動工整建 這些特色超美

2019-07-29 13:56聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

清乾隆年間創建、距今已經有269年歷史的台南陳世興老宅，上午由市長黃偉哲主持整修動工典禮， 預計在民國110年1月完工。

上午包括黃偉哲及陳世興家族後人都到場參與動工典禮，黃偉哲表示，民間私有的老宅，經常因為家族的意見不同，而無法保留，很感謝陳家後代能夠同意列為市定古蹟，並與市府共同合作修復。

台南市文化資產管理處表示，直轄市定古蹟陳世興宅位於本市中西區忠義路的巷弄中，也是葉石濤小說裡「傀儡巷」的臺南景色，鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及直轄市定古蹟萬福庵照牆等，是府城文化核心地帶，保留了傳統聞式建築的特色與格局。

「陳世興宅」是我國現存最悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至1750 年(清治乾隆15年)，建築佔地超過350 坪、正廳高度達6米4，其構造特色包括:仍保有臺南地區特有的鐵剪刀壁鎖構件形式豐富(包括 S型、T型及X型)的山牆、穿闘式架扇、承重牆顏只磚、屋頂屋瓦的樣式、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體，以及簷口鋪面大尺度的花崗石階等，皆屬臺灣民宅

建築稀有之案例;再加上建築物經歷代修建的痕跡，亦印證其多元變遷的價值特色，在臺南府城實屬少見而珍貴。

文資處表示，「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號，係於乾隆31年(1776)前成立;陳氏族人為府城紳仕之家，在地方政治與社會活動方面扮演重要角色，為清領時期府城的社會領袖。整體來說，陳氏族人在臺的拓墾發展，可視為17世紀以來臺灣家族、社會與開發活動的典型案例。

104 年臺南市政府依據《文化資產保存法》將陳世興宅指定為市定古蹟。陳家後裔陳朝欽在市府與文化部文化資產局的經費補助下，積極委託研究單位進行古蹟調查研究、古蹟修復規劃設計及修復工程等作業，規劃設計前並完成緊急加固與保護棚架的施作，避免古蹟因風災影響造成持續劣化。

修復工程於今年3月完成規劃設計，參照《政府採購法》進行工程發包，6月順利簽約,總經費計新臺幣3598 萬8000 元整，由許正傑建築師事務所設計監造、盛田營造有限公司承攬施工，修復工期為540 日曆天，預計於110 年1月竣工。

本案修復範圍包括門廳(第一進)、正廳(第二進)、後廳(第三進)，左護龍、馬房及庭院，因位處住宅區內巷道狹小，施工腹地與作業動線都面臨限制及挑戰。

本工程納為「再造歷史現場計畫一臺南市再現赤崁『署』光」項下的歷史街區振興與再生計畫之一，工程修復完成後，將能結合赤崁文化園區的再造、成功國小歷史場域重塑，以及周邊文化資產如廣安 宮、原白金町日式宿舍群的

修復，與周邊歷史街道與老屋的改造，打造出文化首都舊城核心歷史新風貌。

台南陳世興老宅上午動工整建。記者修瑞瑩/攝影
台南陳世興老宅上午動工整建。記者修瑞瑩/攝影
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台南陳世興老宅上午動工整建。記者修瑞瑩/攝影
台南陳世興老宅上午動工整建。記者修瑞瑩/攝影
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台南陳世興老宅上午動工整建。記者修瑞瑩/攝影
台南陳世興老宅上午動工整建。記者修瑞瑩/攝影
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台南陳世興老宅上午動工整建， 圖為保存完整的S型壁鎖。記者修瑞瑩/攝影
台南陳世興老宅上午動工整建， 圖為保存完整的S型壁鎖。記者修瑞瑩/攝影
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國定古蹟

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