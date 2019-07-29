購買輔具有補助 雲林縣購買免墊付

2019-07-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府為提升輔具服務品質及購買便利性，已與63家廠商共305間門市簽訂合約，8月1日起實施身心障礙及長照輔具購買服務「特約廠商代償墊付」制度，減輕民眾經濟負擔及縮短行政作業流程。

目前中央核定的輔具補助項目，身心障礙輔具共有180項、醫療輔具共有17項、長照輔具共有68項，民眾只要經過輔具中心的評估及縣府的核定後就可以申請補助，依據身分別的不同（低收入戶、中低收入戶、一般戶）會有不同的補助額度。

民眾購買輔具雖然有補助，但以往規定，民眾在經過核定後去購買輔具，必須先全額自費，拿到收據後再跟縣府請領補助款，不但程序麻煩，對於經濟狀況不佳的民眾來說，有些輔具所費不貲，要先全額自費購買實為一大負擔。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，縣府推出輔具購買特約廠商代償墊付新制，民眾在經過縣府核定後，只要到與縣府簽約的各輔具醫療器材行或藥局購買輔具，就只需要負擔本身應負的差額即可將輔具買回，政府的補助款則由廠商直接向縣府請款，民眾無須再先負擔補助費，也不必有額外的奔波請款。

縣府社會處副處長陳怡君表示，目前縣府已與63家廠商（305間門市）簽訂合約，並自8月1日起開始實施新制，提醒民眾申請輔具補助時，一定要等縣府核定補助後才能購買，未經過縣府核定就自行購買則無法再申請補助。