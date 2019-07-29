親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

購買輔具有補助 雲林縣購買免墊付

2019-07-29 11:30聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣政府為提升輔具服務品質及購買便利性，已與63家廠商共305間門市簽訂合約，8月1日起實施身心障礙及長照輔具購買服務「特約廠商代償墊付」制度，減輕民眾經濟負擔及縮短行政作業流程。

目前中央核定的輔具補助項目，身心障礙輔具共有180項、醫療輔具共有17項、長照輔具共有68項，民眾只要經過輔具中心的評估及縣府的核定後就可以申請補助，依據身分別的不同（低收入戶、中低收入戶、一般戶）會有不同的補助額度。

民眾購買輔具雖然有補助，但以往規定，民眾在經過核定後去購買輔具，必須先全額自費，拿到收據後再跟縣府請領補助款，不但程序麻煩，對於經濟狀況不佳的民眾來說，有些輔具所費不貲，要先全額自費購買實為一大負擔。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，縣府推出輔具購買特約廠商代償墊付新制，民眾在經過縣府核定後，只要到與縣府簽約的各輔具醫療器材行或藥局購買輔具，就只需要負擔本身應負的差額即可將輔具買回，政府的補助款則由廠商直接向縣府請款，民眾無須再先負擔補助費，也不必有額外的奔波請款。

縣府社會處副處長陳怡君表示，目前縣府已與63家廠商（305間門市）簽訂合約，並自8月1日起開始實施新制，提醒民眾申請輔具補助時，一定要等縣府核定補助後才能購買，未經過縣府核定就自行購買則無法再申請補助。

民眾如欲知道合約廠商名單，可至「雲林縣政府社會處-雲林縣長照2.0專區」或「雲林縣輔助器具資源中心-相關資源」查詢，或可直接環顧各醫療器材行或藥局門口或服務台是否有張貼「雲林縣政府特約廠商輔具購買」的標誌。

雲林縣政府為提升輔具服務品質及購買便利性，已與63家廠商共305間門市簽訂合約，...
雲林縣政府為提升輔具服務品質及購買便利性，已與63家廠商共305間門市簽訂合約，8月1日起實施身心障礙及長照輔具購買服務「特約廠商代償墊付」制度，減輕民眾經濟負擔及縮短行政作業流程。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣政府為提升輔具服務品質及購買便利性，已與63家廠商共305間門市簽訂合約，...
雲林縣政府為提升輔具服務品質及購買便利性，已與63家廠商共305間門市簽訂合約，8月1日起實施身心障礙及長照輔具購買服務「特約廠商代償墊付」制度，減輕民眾經濟負擔及縮短行政作業流程。記者陳雅玲／攝影
分享

長照

相關新聞

奇美醫學中心志工隊成立32年 徵志工讓善傳遞下去

2019-07-29 12:24

斥資4500萬元 綠建築新營區多功能聯合里民動工

2019-07-29 11:17

吳可熙當大使 推雲縣閱讀品牌

2019-07-28 23:25

阿里山逐鹿社區拚台版奈良 憂獼猴攪局

2019-07-28 23:23

把槌球當高爾夫打？ 身障球友指導翁章梁1桿進洞

2019-07-28 20:22

社規師竹編打造超長型竹椅 休憩涼亭

2019-07-28 20:06

影／逐鹿社區打造梅花鹿體驗區 獼猴搗亂困擾

2019-07-28 18:02

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

雲林縣府推「微册角落」 邀吳可熙代言閱讀大使

2019-07-28 14:54

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40

北台南家扶：沒人願意一輩子都當只會伸手求助的人

2019-07-28 11:12

你的無用他的有用！青年自辦環保無用市集做公益

2019-07-28 09:07

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

黨部主委邱建富嫁女兒 蔡英文到彰化喝喜酒、參拜

2019-07-28 14:52

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39

張顯耀戰蔡其昌有變數？ 國民黨：張是唯一人選

2019-07-28 15:06

吃小吃接地氣 蔡英文趕場仍不忘吃貓鼠麵

2019-07-28 13:42

新北海祭初賽 澳洲消防局猛男現身公主抱女遊客

2019-07-28 19:35

蓮霧一顆破百？6樣水果收800 外國同事到這市場買被笑「中樂透」

2019-07-29 10:53

三重商工停車場30日啟用 當天起到8月底免費試停

2019-07-28 13:43

上百名教友顧健康瘋減肥 手拿血淋淋豬肉秀成果

2019-07-28 18:38

屏東復興圖書館蓋太美 家長讚：孩子真幸福

2019-07-28 20:07

客輪天王星引擎老舊成烏賊船 台東環保局：依法開罰

2019-07-28 12:47

新竹上萬名2~3歲童 公幼幾無幼幼班 家長叫苦

2019-07-29 00:44

「甄珍高雄影展」熱鬧落幕 她錄感謝詞感謝影迷支持

2019-07-28 21:24

花蓮百鬼夜行祭下月登場 用桌排字吸睛

2019-07-29 07:31

影／逐鹿社區打造梅花鹿體驗區 獼猴搗亂困擾

2019-07-28 18:02

男警熱愛健力 全身肌肉只為維護治安

2019-07-28 18:50

自行車騎上人行道、騎樓、斑馬線 「法令早就禁止」

2019-07-29 00:07

二林鎮成立食物銀行店面 小二生捐腳踏車義賣

2019-07-28 18:57

再傳捷報！台灣燈會這座燈 再獲國際設計大獎

2019-07-28 14:57

北橫桃園榮華段落石重創路基封路 預估明中午通小車

2019-07-28 19:39

影／希諾奇觸口檜木博物館成立 拚國旅不只靠陸客

2019-07-28 13:20

花蓮今辦聯合海葬 南投男圓妻子遺願

2019-07-28 13:38

「貝拉」和「芒果」人狗奇緣 議員幫貴賓犬找到主人

2019-07-28 16:27

車不讓人 北市半年多取締6千件

2019-07-29 00:19

快來看! 小水雉在高雄洲仔濕地覓食

2019-07-29 07:31

老爸是最厚實肩膀 台南白河區公所表揚模範父親

2019-07-28 17:18

新北取締違停婦幼車格共546件 最高罰1200元

2019-07-28 17:18

選美接力舉行 高市盼觀光商機

2019-07-29 00:05

影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40

斥資4500萬元 綠建築新營區多功能聯合里民動工

2019-07-29 11:17

慈濟7月孝親月活動 歌仔戲公益演出1200人觀賞

2019-07-28 20:31

孩子長大了 永久屋卻「長不大」

2019-07-28 23:14

燈管到火車頭 台北惜物網什麼都賣

2019-07-29 00:01

8旬大姐大發放中低收入戶慰助金 行善30年不間斷

2019-07-28 20:43

購買輔具有補助 雲林縣購買免墊付

2019-07-29 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top