【即時短評】藍綠政治版圖夾擊 蘇煥智組黨嚴峻考驗

2019-07-28 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



面對藍綠政治版圖夾擊，對欠缺行政資源的前台南縣長蘇煥智尋求組黨突圍，將是嚴峻考驗。

國內政壇近來興起一片「組黨熱」；繼喜樂島聯盟日前組成政黨，前總統陳水扁也在臉書宣布樂見「一邊一國行動黨」成立；今天傳出蘇煥智也思考組黨之念，再度吹皺政壇一池春水。

只是，回到現實問題；不論獨派色彩旗幟鮮明的喜樂島聯盟；或視前總統陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」，外界都視為「泛綠」勢力的拓展。退出民進黨多時已是無黨籍的蘇煥智，除早與綠營切割，要爭取藍綠藍支持，也有相對難度。

尤其，相較喜樂島聯盟或「一邊一國行動黨」，蘇煥智當前除黨名未見，可能投入明年初立委選舉的人選，也尚未明朗。面對選舉日益逼近，能否推出讓外界「有感」人選，將須面對外界檢視。

其實，細數蘇煥智從政，是有相當政績的；如擔任立委時老農津貼的推動、反濱南工業區苦行等，縣長任內大力開發南科特定區，奠定南科發展腹地、台南都會公園、奇美博物館開發、設立，蘇煥智任事推動拚勁，讓不少鄉親相當感念。