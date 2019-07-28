把槌球當高爾夫打？ 身障球友指導縣長1桿進洞

2019-07-28 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣身心障礙槌球運動會，今天上午在朴子國中熱鬧登場，有來自9縣市超過250位身障朋友同場競技。應邀開球的翁章梁指出，槌球可以訓練眼手及統合協調能力，尤其注重團結與溝通，還能結交球友，是一項老少咸宜的輕量運動賽事，希望身障朋友都能走出戶外，樂活人生。

嘉義縣108年嘉義縣運動i臺灣計畫「身心障礙槌球運動」，今天有25支隊伍在朴子國中以球會友，翁章梁、立委蔡易餘、朴子市長吳品叡、縣議員黃鉦凱，和嘉義縣殘障自強協會理事長陳憲鵬等人，都到場為選手打氣加油。

翁章梁等人主持開球，一開始還抓不到竅門，把槌球當高爾夫球打，引來哄堂大笑，在身障球友的指導下，翁章梁眼明手快，專注精神，很快就掌握訣竅，一桿進洞。

翁章梁指出，槌球是激發腦力的智慧型運動，注重人與人之間溝通，規則富邏輯性，適合高齡長輩鍛練身心及培養思考能力，讓身體更健康，還能結交朋友，與各路好漢以球會友。

翁章梁說，在村里30項生活大調查中，其中一項就是要了解大家對槌球運動的興趣，如果社區有人組隊打球，又有適合的場地，縣府將負擔初期球場整地費用。