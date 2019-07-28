親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

皮膚是內臟的鏡子！醫生教你看懂重大疾病的皮膚症狀

台中太平住宅遭開3槍 住戶驚恐：未與人結怨

把槌球當高爾夫打？ 身障球友指導縣長1桿進洞

2019-07-28 20:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣身心障礙槌球運動會，今天上午在朴子國中熱鬧登場，有來自9縣市超過250位身障朋友同場競技。應邀開球的翁章梁指出，槌球可以訓練眼手及統合協調能力，尤其注重團結與溝通，還能結交球友，是一項老少咸宜的輕量運動賽事，希望身障朋友都能走出戶外，樂活人生。

嘉義縣108年嘉義縣運動i臺灣計畫「身心障礙槌球運動」，今天有25支隊伍在朴子國中以球會友，翁章梁、立委蔡易餘、朴子市長吳品叡、縣議員黃鉦凱，和嘉義縣殘障自強協會理事長陳憲鵬等人，都到場為選手打氣加油。

翁章梁等人主持開球，一開始還抓不到竅門，把槌球當高爾夫球打，引來哄堂大笑，在身障球友的指導下，翁章梁眼明手快，專注精神，很快就掌握訣竅，一桿進洞。

翁章梁指出，槌球是激發腦力的智慧型運動，注重人與人之間溝通，規則富邏輯性，適合高齡長輩鍛練身心及培養思考能力，讓身體更健康，還能結交朋友，與各路好漢以球會友。

翁章梁說，在村里30項生活大調查中，其中一項就是要了解大家對槌球運動的興趣，如果社區有人組隊打球，又有適合的場地，縣府將負擔初期球場整地費用。

嘉義縣殘障自強協會理事長陳憲鵬表示，槌球比賽可以提升身障朋友休閒活動能量，讓他們動動手，動動腳，動動腦，鍛鍊筋骨，尤其擊球時需前屈上體，反覆這個動作可加強鍜練腰部肌肉，槌球同時也是集體運動，需要每一位長輩的團結合作，藉由團體運動，凝聚彼此感情。

嘉義縣身心障礙槌球運動會今天登場，身障朋友說明搥球方法。記者卜敏正／攝影
嘉義縣身心障礙槌球運動會今天登場，身障朋友說明搥球方法。記者卜敏正／攝影
分享
翁章梁等人主持開球，一開始還抓不到竅門，把槌球當高爾夫球打，引來哄堂大笑。記者卜...
翁章梁等人主持開球，一開始還抓不到竅門，把槌球當高爾夫球打，引來哄堂大笑。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣身心障礙槌球運動會，今天上午在朴子國中熱鬧登場。記者卜敏正／攝影
嘉義縣身心障礙槌球運動會，今天上午在朴子國中熱鬧登場。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣身心障礙槌球運動會，今天在朴子國中熱鬧登場，身障朋友指導翁章梁（右）搥球方...
嘉義縣身心障礙槌球運動會，今天在朴子國中熱鬧登場，身障朋友指導翁章梁（右）搥球方法。記者卜敏正／攝影
分享

翁章梁嘉義身障
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／逐鹿社區打造梅花鹿體驗區 獼猴搗亂困擾

2019-07-28 18:02

【即時短評】藍綠政治版圖夾擊 蘇煥智組黨嚴峻考驗

2019-07-28 21:21

七股發現海龜擱淺 海巡署協助脫困送成大處置

2019-07-28 20:31

社規師竹編打造超長型竹椅 休憩涼亭

2019-07-28 20:06

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

雲林縣府推「微册角落」 邀吳可熙代言閱讀大使

2019-07-28 14:54

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

影／希諾奇觸口檜木博物館成立 拚國旅不只靠陸客

2019-07-28 13:20

影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40

北台南家扶：沒人願意一輩子都當只會伸手求助的人

2019-07-28 11:12

你的無用他的有用！青年自辦環保無用市集做公益

2019-07-28 09:07

「怎麼改名了？」芒果乾達人遭盜圖

2019-07-27 23:55

愛用臉書購物 被詐難追查

2019-07-27 23:52

勇者爸鼓勵 聽障女能說善畫

2019-07-27 23:46

嘉縣檳榔轉作 農民興趣缺缺

2019-07-27 23:42

林鐵老火車頭 體檢狀況差

2019-07-27 23:38

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

南瀛天文館打造天文學習秘密基地 舉辦全國教師研習

2019-07-27 21:17

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

柯南人偶見面會 今明兩天在台南奇美食品「幸福工廠」

2019-07-27 17:25

有特色！蚵殼裝飾長青食堂 蚵寮爺爺吃得超開心

2019-07-27 16:11

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

2019-07-28 10:30

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

投入長照 她19歲月薪逾3萬2

2019-07-27 23:33

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

黨部主委邱建富嫁女兒 蔡英文到彰化喝喜酒、參拜

2019-07-28 14:52

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

遠離私菸風暴 蔡英文28日來彰化吃庶民小吃貓鼠麵

2019-07-27 21:41

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top