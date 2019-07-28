社規師竹編打造超長型竹椅 休憩涼亭

2019-07-28 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天在朴子市牛挑灣，頒發50位社區規劃師結業證書，感謝他們為家鄉的付出與努力。社規師學員今年以牛挑灣埤生態園區南岸步道為實作場域，在竹藝師指導下，打造了景觀花園和三座休憩涼亭，以自然竹材編織長型竹椅和涼蓬，見證了每一雙手合作無間的強大力量。

嘉義縣政府推動「社區規劃師駐地輔導計畫」15年，每年都透過主題工作坊培訓社規生力軍，前後已培訓了600多位社規師，今年有50位學員通過59小時的培訓取得資格，28日下午在牛挑灣舉行結業式，並舉辦學習的熱情與成果發表，這批來自各鄉鎮市的社規將回到自己的社區服務，改善家園的生活環境。

翁章梁指出，社造在臺灣不過是20多年的事，從最早的社區總體營造到社區創生，我們看到在地伙伴的努力，將最道地的人、物、地、產、景透過相互連結，融入創新的元素，讓家園變的更美麗，更有魅力。

社規師計畫主持人許芳瑜老師表示，社規師課程一點都不輕鬆，7月的4個週末連續上課8天，但一開放報名隨即秒殺，短短一兩天就額滿，可見大家對社規師課程的興趣與吸引力。