影／逐鹿社區打造梅花鹿體驗區 獼猴搗亂困擾

2019-07-28 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山國家風景區管理處，日前在逐鹿社區旁興建1.9公頃鹿園，放養7隻梅花鹿，由嘉義縣原住民逐鹿社區合作社管理，近期開始試營運推體驗遊程，目標是把觸口梅花鹿園區打造成台版奈良公園，讓民眾餵鹿、體驗鄒族文化，但現階段除學習鹿園管理，還有台灣獼猴群騷擾梅花鹿、如何驅趕等困擾。

阿管處副處長莊靜真表示，逐鹿社區住居民眾多為鄒族人，梅花鹿和鄒族文化有相當深遠關係，為促進地方觀光產業，才決定在社區旁馴養梅花鹿，並由鄒族人營運、管理，「讓遊客到逐鹿，真的看到鹿、摸到鹿」。

嘉義縣原住民逐鹿社區合作社執行長鄭信得表示，逐鹿社區養鹿有2個意涵，這個地方本來就是鄒族傳統梅花鹿獵場，八八風災後，部分鄒族人遷居至此、興建逐鹿社區，透過養梅花鹿讓更多人知道，這不是新住居，早期族人就已在這裡打獵、活動。

他說，鹿園旁也規劃一傳統射箭場，未來將一併規畫成體驗園區，希望透過復育梅花鹿，帶動地方觀光休閒產業需求，讓遊客到逐鹿社區，體驗養鹿、認識鄒族文化，目前試營運，民眾若有意參觀，可和社區、合作社連絡。