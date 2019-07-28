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大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣多個觀光業者，近期都發現陸客團減少，中華民國旅行公會證實，日前收到中國大陸旅遊單位訊息，各地旅遊局8月開始依去年同期來台人數從30%逐月減少、10月減半，11月要做陸客來台旅遊政策總檢討。地方觀光業者無奈表示，每逢大選陸客減少已成常態、不意外。

2016年民進黨中央執政後，兩岸關係急凍，來台陸客團數量銳減，直到去年縣市長選舉藍營大勝，多個綠營執政縣市政治版圖翻轉，今年3月中旬起，陸客來台旅遊人數激增，旅行社、遊覽車業者也四處找導遊、司機，但近期又傳出陸客減少消息。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，日前收到對岸旅遊單位訊息，各省申請來台觀光人數，8月會減少30%，9月減40%、10月減半，11月要做總檢討。主因是接近明年初大選，對岸不願太多人來台觀光，看台灣民主選舉。

「陸客選前不來成常態！」台灣區觀光總會理事長蘇佳男坦言，近年來只要遇到台灣選舉，陸客來台自由行、團客都會減少，主因除對岸不樂見陸客看台灣民主選舉，台灣選舉激情，陸客旅遊參訪過程，若被質疑或牽連到選舉，各單位都困擾。

阿里山公路旁餐廳業者表示，今年3、4月陸客團最多，6月後已逐漸減少，預估少3成以上，年底一定更差，但多數業者已抱持平常心，積極爭取國旅、自由行觀光客，至於能否回復過往榮景，只能看明年總統大選。

阿里山公路旁餐廳業者，近年積極爭取國旅、國際觀光客，對於陸客不來坦言「平常心、不...
阿里山公路旁餐廳業者，近年積極爭取國旅、國際觀光客，對於陸客不來坦言「平常心、不意外！」記者卜敏正／攝影
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阿里山公路旁餐廳業者，近年積極爭取國旅、國際觀光客，對於陸客不來坦言「平常心、不...
阿里山公路旁餐廳業者，近年積極爭取國旅、國際觀光客，對於陸客不來坦言「平常心、不意外！」記者卜敏正／攝影
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陸客
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