老爸是最厚實肩膀 台南白河區公所表揚模範父親

2019-07-28 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



父親節將至，台南市白河區公所舉辦108年模範父親表揚大會，表揚23名模範父親，白河區長蕭福清致贈賀匾給每位模範父親，公所也設宴款待，感謝無怨無悔為家庭付出。

今年白河區各里共推薦23位模範父親，其中晶鑽爸爸張朝居、自強爸爸(符合弱勢、單親條件)林建志、大樹爸爸(符合隔代教養條件)吳金耀等代表白河區接受南市政府表揚。

模範父親名單分別是白河里吳坤霖、永安里黃慶松、外角里陳嘉基、庄內里周增男、秀祐里莊武雄、河東里陳靖儒、虎山里陳高亨、大林里李明祝、崁頭里王西雄、六溪里陳佑守、仙草里潘芥元、關嶺里吳順宗、詔豐里曾載、大竹里李國村、廣蓮里張朝居、竹門里鄭主章、崎內里魏勇信、昇安里黃萬水、汴頭里李炎安、內角里魏文舉、馬稠後里盧清正、自強爸爸林建志、大樹爸爸吳金耀。

而廣蓮里張朝居，含辛茹苦撫育子女長大成人，長子為冷凍公司負責人，長媳則擔任教師；長女為碩士畢業；次男則為公司特助，都已成家立業；孫輩也相當優秀，家庭圓滿。且張為人熱心公益，擔任白河區調解委員20餘年，秉持活到老、學到老精神精進自身學識，令人敬佩。