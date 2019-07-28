「貝拉」和「芒果」人狗奇緣 議員幫貴賓犬找到主人

2019-07-28 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「芒果」幫「貝拉」的這段人狗奇緣，綽號「芒果」的台中市議員謝志忠前幾天在臉書PO文和照，有隻貴賓犬走失，主人看到臉書找回愛犬「貝拉」，「芒果」今天探視「貝拉」，人狗相見歡，「貝拉」也聰明的抬起手，狀似「感謝」謝志忠的熱心相助。

台中市議員謝志忠表示，他常到豐原區沈媽媽自助餐店吃午餐，7月23日中午，他如往常到沈媽媽自助餐吃午餐，看到門口有隻紅貴賓犬，詢問才知前一天就獨自到自助餐店，老闆娘很有愛心，免費招待牠食宿，等待主人出現。

當時謝志忠聽老闆娘說，這隻狗很靈敏乖巧，站起來、坐下、握手、換手，通通都會，「芒果」自然一試，果真如此。，讓他對這隻貴賓犬印象深刻，立刻將他和狗狗的握手照，po上FB及Line到各群組，希望主人找到自己的寶貝，狗狗也找到回家的路。

謝志忠說，這幾天有些人來詢問，結果確認都不是，失望之餘，只好把狗狗送到動物之家，7月26日（五）傳來好消息，主人的朋友看到芒果po文，經查確認無誤，終於在7月27日從動物之家將愛犬。