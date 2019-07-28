善化特有伴手禮光文糕 融合在地胡麻超熱銷

2019-07-28 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南善化胡麻品質良好，在地商家以台灣孔子-沈光文為發想，研發出以綠豆混合芝麻內餡的特色糕點「光文糕」。現在改由善化農會接手量產，將內餡增加3倍，搖身一變成為不少旅台日人送禮好選擇。

善化農會總幹事洪錦秀指出，善化區內有處沈光文紀念碑，於是結合人文及地方特產做出了純手工光文糕，過去農會5名員工一天最多只能生產45盒，但推出後頗受好評，加之中秋節將至，目前已增加人力及設備，一天可望有200盒的產量。洪也提醒，光文糕不含防腐劑，必須以冷藏或冷凍保存，以防發霉。

光文糕除了好吃外，也是考生祭拜，祈求金榜題名的好供品。洪表示，光文糕由綠豆混和白鳳豆混合而成，內餡再加入滿滿的芝麻，不僅扎實，且甜度適中，不少人一試成主顧。

善化農會光文糕已開放預購，12顆原價290元，若7月31日前訂購可享250元優惠價。另外，農會新推出的芝麻軟糕，一包180元，配合中元普渡檔期，購買半箱有95折優惠，1箱則是9折；而有總統拌麵之稱的胡麻拌麵也推出小箱優惠，一箱30包特價930元。