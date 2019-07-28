雲林縣府推「微册角落」 邀吳可熙代言閱讀大使
雲林縣縣府為推動雲林閱讀品牌「微册角落」、「一本萬力」，邀請到影星吳可熙代言雲林閱讀大使，雲林縣長張麗善等人與吳可熙開啟一本高2.5 公尺的微冊角落意象書册，希望大家一起透過閱讀的力量，尋找未來希望。
張麗善表示，為讓雲林的閱讀品牌以及微册角落特色店家被認同，特別規畫「微册深呼吸」特展，即日起到8月18日在斗六行啟紀念館，以關懷土地及環境意識為主題展出。
縣府文化處長陳璧君提到，縣府特別邀請剛從坎城影展回台的國際級明星演員吳可熙來到雲林，為雲林的閱讀品牌「微册角落」代言加油，今年也和誠品文教基金會合作，20個微冊角落店家4月響應誠品沿線閱讀計畫成立書櫃，誠品移動書車第一次開進雲林。
吳可熙表示，閱讀就如演戲，讓人擁有不只一個人生。微册角落是一個很有創意、很接地氣的閱讀推廣方式，一本萬力的圖書募集更是一種知識環保的公益閱讀行動，希望能夠透過個人微薄的力量，喚起國人對閱讀的重視。
也歡迎大家一起響應捐贈「一本萬力」圖書，把家裡閒置的圖書送給更有需要的人與角落，吳可熙也特別攜帶一本「小王子」的手繪本捐贈給微策角落的店家。
她說，這本小王子是12年前初次演出舞台劇時，表演老師送給她這本書，也藉由小王的角色中提醒自己在演出的生涯都要不忘初心與保持純真，而且書籍給心靈上的成長幫助是非常大的，希望大家也可以把家裡的書籍分享給出來，讓雲林每一個角落以及偏鄉資源不足的地方，都可以把書本還有知識可以分享給需要的人。
留言