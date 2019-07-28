雲林縣府推「微册角落」 邀吳可熙代言閱讀大使

2019-07-28 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣縣府為推動雲林閱讀品牌「微册角落」、「一本萬力」，邀請到影星吳可熙代言雲林閱讀大使，雲林縣長張麗善等人與吳可熙開啟一本高2.5 公尺的微冊角落意象書册，希望大家一起透過閱讀的力量，尋找未來希望。

張麗善表示，為讓雲林的閱讀品牌以及微册角落特色店家被認同，特別規畫「微册深呼吸」特展，即日起到8月18日在斗六行啟紀念館，以關懷土地及環境意識為主題展出。

縣府文化處長陳璧君提到，縣府特別邀請剛從坎城影展回台的國際級明星演員吳可熙來到雲林，為雲林的閱讀品牌「微册角落」代言加油，今年也和誠品文教基金會合作，20個微冊角落店家4月響應誠品沿線閱讀計畫成立書櫃，誠品移動書車第一次開進雲林。

吳可熙表示，閱讀就如演戲，讓人擁有不只一個人生。微册角落是一個很有創意、很接地氣的閱讀推廣方式，一本萬力的圖書募集更是一種知識環保的公益閱讀行動，希望能夠透過個人微薄的力量，喚起國人對閱讀的重視。

也歡迎大家一起響應捐贈「一本萬力」圖書，把家裡閒置的圖書送給更有需要的人與角落，吳可熙也特別攜帶一本「小王子」的手繪本捐贈給微策角落的店家。