親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年扁政府時期

雲林縣府推「微册角落」 邀吳可熙代言閱讀大使

2019-07-28 14:54聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣縣府為推動雲林閱讀品牌「微册角落」、「一本萬力」，邀請到影星吳可熙代言雲林閱讀大使，雲林縣長張麗善等人與吳可熙開啟一本高2.5 公尺的微冊角落意象書册，希望大家一起透過閱讀的力量，尋找未來希望。

張麗善表示，為讓雲林的閱讀品牌以及微册角落特色店家被認同，特別規畫「微册深呼吸」特展，即日起到8月18日在斗六行啟紀念館，以關懷土地及環境意識為主題展出。

縣府文化處長陳璧君提到，縣府特別邀請剛從坎城影展回台的國際級明星演員吳可熙來到雲林，為雲林的閱讀品牌「微册角落」代言加油，今年也和誠品文教基金會合作，20個微冊角落店家4月響應誠品沿線閱讀計畫成立書櫃，誠品移動書車第一次開進雲林。

吳可熙表示，閱讀就如演戲，讓人擁有不只一個人生。微册角落是一個很有創意、很接地氣的閱讀推廣方式，一本萬力的圖書募集更是一種知識環保的公益閱讀行動，希望能夠透過個人微薄的力量，喚起國人對閱讀的重視。

也歡迎大家一起響應捐贈「一本萬力」圖書，把家裡閒置的圖書送給更有需要的人與角落，吳可熙也特別攜帶一本「小王子」的手繪本捐贈給微策角落的店家。

她說，這本小王子是12年前初次演出舞台劇時，表演老師送給她這本書，也藉由小王的角色中提醒自己在演出的生涯都要不忘初心與保持純真，而且書籍給心靈上的成長幫助是非常大的，希望大家也可以把家裡的書籍分享給出來，讓雲林每一個角落以及偏鄉資源不足的地方，都可以把書本還有知識可以分享給需要的人。

影星吳可熙代言雲林閱讀大使。圖／縣府提供
影星吳可熙代言雲林閱讀大使。圖／縣府提供
分享
影星吳可熙代言雲林閱讀大使。圖／縣府提供
影星吳可熙代言雲林閱讀大使。圖／縣府提供
分享
影星吳可熙（中）代言雲林閱讀大使。圖／縣府提供
影星吳可熙（中）代言雲林閱讀大使。圖／縣府提供
分享
縣府文化處長陳壁君（左起）、縣長張麗善、影星吳可熙。圖／縣府提供
縣府文化處長陳壁君（左起）、縣長張麗善、影星吳可熙。圖／縣府提供
分享

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

影／希諾奇觸口檜木博物館成立 拚國旅不只靠陸客

2019-07-28 13:20

影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40

北台南家扶：沒人願意一輩子都當只會伸手求助的人

2019-07-28 11:12

你的無用他的有用！青年自辦環保無用市集做公益

2019-07-28 09:07

「怎麼改名了？」芒果乾達人遭盜圖

2019-07-27 23:55

愛用臉書購物 被詐難追查

2019-07-27 23:52

勇者爸鼓勵 聽障女能說善畫

2019-07-27 23:46

嘉縣檳榔轉作 農民興趣缺缺

2019-07-27 23:42

林鐵老火車頭 體檢狀況差

2019-07-27 23:38

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

南瀛天文館打造天文學習秘密基地 舉辦全國教師研習

2019-07-27 21:17

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

柯南人偶見面會 今明兩天在台南奇美食品「幸福工廠」

2019-07-27 17:25

有特色！蚵殼裝飾長青食堂 蚵寮爺爺吃得超開心

2019-07-27 16:11

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

配合U12世界盃少棒賽 台南公車增2路線接駁

2019-07-27 15:16

「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42

心繫麥寮故鄉感謝媽祖庇佑 旅行社董座徒步謁祖進香

2019-07-27 13:34

健康盃3對3籃球鬥牛賽 黃敏惠：活力投籃健康得分

2019-07-27 12:58

台南市表揚56位模範父親 兩位是百歲人瑞

2019-07-27 12:35

你沒聽錯 精神專科嘉南療養院提供三伏貼治療

2019-07-27 12:28

嘉義市深夜區域大停電 竟是大蛇爬電桿惹禍

2019-07-27 11:15

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

2019-07-28 10:30

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

開敞篷車進雪隧塞車中 網友：40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26

投入長照 她19歲月薪逾3萬2

2019-07-27 23:33

北漂就博會現場冷清 高市勞工局：首次舉辦場地不熟悉

2019-07-27 18:21

影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33

遠離私菸風暴 蔡英文28日來彰化吃庶民小吃貓鼠麵

2019-07-27 21:41

影╱高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23

影／幫廣原小熊找媽媽 保育人員野外擺蜂蜜誘母熊

2019-07-28 00:13

透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53

斜槓人生要精彩 3個大男生：興趣要能結合

2019-07-28 08:42

影／高美濕地遊客服務中心開幕 互動體驗區親子同樂

2019-07-27 16:28

影╱基隆山海工作營 遠東攜手基市府推動環保與長照有成

2019-07-27 19:49

外送剝3成皮 小店「做白工」

2019-07-27 23:34

影╱資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21

台61線觀音~新屋區間測速 9月開拍

2019-07-28 00:12

混出東區新風貌 封街辦音樂會

2019-07-27 17:29

比基尼召集令 福隆海水浴場多重優惠

2019-07-27 23:37

張致盛代理漁業署長 農民說：他是最接地氣的好官員

2019-07-28 10:56

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

扳機指疼痛 新營醫院分享小針刀治療

2019-07-28 09:38

客輪天王星引擎老舊成烏賊船 台東環保局：依法開罰

2019-07-28 12:47

長照人力缺口達1萬3…照服科學雜費 教育部擬補助

2019-07-27 23:31

頭一遭 桃園消防二大隊永安漁港演練真車墜海入鏡

2019-07-28 10:57

等不到總統吃貓鼠麵 業者：隨時歡迎總統再來

2019-07-28 13:42

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

牙醫培育營體驗清牙、印模 基隆高中生：想當牙醫師了

2019-07-27 21:17

華山共融遊戲場開放 柯：自己的遊戲場自己做

2019-07-27 18:31

北市人行道 透水鋪面不到5%

2019-07-28 00:18

桃園電影生活節 馬祖新村搖擺音樂市集開幕

2019-07-27 18:38

柯南人偶見面會 今明兩天在台南奇美食品「幸福工廠」

2019-07-27 17:25

竹南環保公園 將爭取「活化」再變回垃圾場

2019-07-28 07:56

新聞眼／市府若無策略 商業洪流恐淹老街區

2019-07-27 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top