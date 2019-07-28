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沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，信徒眾多卻沒有固定廟，每年媽祖都得搬家，從舊紅壇搬到新紅壇，雖年年搬家勞師動眾，但也有好處，政治人物怎麼拜都不衝堂，先前鴻海創辦人郭台銘和立委王金平即便同一天來拜六房媽，兩人仍可王不見王，今天台北市長柯文哲到舊紅壇拜，內政部長徐國勇則為新紅壇動土也不衝堂，各有舞台，也成為六房媽祖的另類特色。

雲林縣六房媽祖供奉七尊媽祖，3百多年來一直沒有固定廟宇供奉，是國內唯一沒有廟的媽祖，每年由土庫和斗南等5股36庄輪流擲筊產生爐主，並負責建造紅壇（臨時廟）供奉，蔚為特色，信徒遍布全國，每年媽祖「搬家」的盛會，吸引數十萬信徒隨香相送，被文化部列為國家重要民俗。

六房媽祖年年搬家，供奉在新紅壇，媽祖搬家不僅眾多信徒來隨香迎駕，政治人物也常常受邀或主動前來參加盛會。

今年5月間六房媽祖從虎尾鎮的紅壇「搬家」移駕到現今的斗南鎮紅壇，當時正逢國民黨內提名競爭激烈之際，搬家當天王金平到虎尾紅壇恭送媽祖出壇，巧的是剛投入選戰的郭台銘，也想要來送駕，幕僚擔心兩人同框，會互拔人氣，於是就巧妙避開。

王金平將媽祖送出壇後，郭台銘則在斗南新紅壇的半途中迎駕，兩人同享媽祖光彩，也一樣受到信眾歡迎，一點也不會出現尷尬場面。

今天柯文哲到雲林來拜六房媽祖，內政部長徐國勇也受邀來拜六房媽祖，許多媒體不知六房媽祖有多尊神像，也沒有固定廟，以為兩人會衝堂，結果柯P是到斗南鎮的紅壇參拜，徐國勇則是應邀參加在土庫鎮的新紅壇動土典禮，一樣是拜六房媽祖，時間也相同，但就是不衝堂，保證不同框。

除徐國勇，雲林縣正副議長沈宗隆、蘇俊豪及副縣長謝淑亞、土庫鎮長張榮麗等各界也應邀參加新紅壇動土典禮，場面盛大，因兩天來都下雨，儀式進行時天氣放晴，儀式一結束就下雨，被稱是神蹟顯現。

六房媽祖協會總幹事吳明吉說，目前六房媽祖供奉在斗南新厝寮紅壇，明年農曆4月則將再搬到土庫越港的新紅壇，所以今天動土預計在明年農曆過年前完工，讓六房媽祖再搬進新紅壇駐駕，今天動土儀式迎請六房媽祖其中的一尊前來坐鎮觀禮，明天就會再迎回斗南紅壇。

六房媽祖不僅神尊多且沒有固定廟，政治人物想要同框搶爭光彩，恐怕也沒那麼容易碰頭，這也蔚為六房媽祖的另類特色。

六房媽祖目前供奉在斗南鎮紅壇，其中一尊今天被迎到土庫鎮參加明年新紅壇的動土儀式。...
六房媽祖目前供奉在斗南鎮紅壇，其中一尊今天被迎到土庫鎮參加明年新紅壇的動土儀式。記者蔡維斌／攝影
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台北市長柯文哲今天到斗南鎮六房媽祖的紅壇參拜並與柯粉相見歡。記者蔡維斌／翻攝
台北市長柯文哲今天到斗南鎮六房媽祖的紅壇參拜並與柯粉相見歡。記者蔡維斌／翻攝
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內政部長徐國勇參拜六房媽祖。記者蔡維斌／攝影
內政部長徐國勇參拜六房媽祖。記者蔡維斌／攝影
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台北市長柯文哲今天到斗南鎮六房媽祖的紅壇參拜。記者蔡維斌／翻攝
台北市長柯文哲今天到斗南鎮六房媽祖的紅壇參拜。記者蔡維斌／翻攝
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內政部長徐國勇應邀為六房媽祖新紅壇主持動土儀式。記者蔡維斌／攝影
內政部長徐國勇應邀為六房媽祖新紅壇主持動土儀式。記者蔡維斌／攝影
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媽祖徐國勇郭台銘
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