影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



28天環台扛三太子走完1035公里的自我挑戰賽，第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，9名男女選手在鞭炮聲加油下跑回台中九天文化園區，親友熱情迎接，唯一女選手戴心瑜說，這是她當大學新鮮人最好的禮物，她說扛三太子走路很累，途中曾想放棄，但又想「現在放棄，以前走過的路就沒意義了」，她堅持走完全程；40歲邱文鴻走到腳長20多顆水泡也堅持走完全程，妻子和幼女今天迎接他說恭喜，當做他40歲生日禮物和父親節最佳禮物。

九天盃太子極限環台賽選手來自全台各地，原本10名選手，最後有一人中途身體不適退出；選手們年紀從15歲到40歲都有，28天輪流扛三太子走1035公里，10公斤重的三太子每人扛15分鐘，颱風下雨或烈日下眾人不畏辛苦合力完成任務，今天全程走回九天文化園區，接受親友熱情迎接時，許多選手感動落淚，他們說感動的是28天的團隊合作。

19女大學生戴心瑜說，這是挑戰自己的最好機會，途中她曾熱衰竭想放棄，後來仍堅持走完全程；19歲黃再宇是華僑，9歲移民美國，這次是母親幫他報口，他說很全程很辛苦，自己學到很多，學習獨立和團隊合作；15歲黃若泰和黃若軒是雙胞胎兄弟，他們異口同聲說這次比賽「很累」，卻學到很多在學校學不到的，包括團隊合作。