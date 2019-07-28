親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

特勤私菸案延燒 總統府侍衛長由憲兵指揮官鍾樹明接任！

影／九天盃環台賽完賽 28天走完1035公里選手感動落淚

2019-07-28 12:40聯合報 記者游振昇╱即時報導

28天環台扛三太子走完1035公里的自我挑戰賽，第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，9名男女選手在鞭炮聲加油下跑回台中九天文化園區，親友熱情迎接，唯一女選手戴心瑜說，這是她當大學新鮮人最好的禮物，她說扛三太子走路很累，途中曾想放棄，但又想「現在放棄，以前走過的路就沒意義了」，她堅持走完全程；40歲邱文鴻走到腳長20多顆水泡也堅持走完全程，妻子和幼女今天迎接他說恭喜，當做他40歲生日禮物和父親節最佳禮物。

九天盃太子極限環台賽選手來自全台各地，原本10名選手，最後有一人中途身體不適退出；選手們年紀從15歲到40歲都有，28天輪流扛三太子走1035公里，10公斤重的三太子每人扛15分鐘，颱風下雨或烈日下眾人不畏辛苦合力完成任務，今天全程走回九天文化園區，接受親友熱情迎接時，許多選手感動落淚，他們說感動的是28天的團隊合作。

19女大學生戴心瑜說，這是挑戰自己的最好機會，途中她曾熱衰竭想放棄，後來仍堅持走完全程；19歲黃再宇是華僑，9歲移民美國，這次是母親幫他報口，他說很全程很辛苦，自己學到很多，學習獨立和團隊合作；15歲黃若泰和黃若軒是雙胞胎兄弟，他們異口同聲說這次比賽「很累」，卻學到很多在學校學不到的，包括團隊合作。

九天團長許振榮說，這場比賽是自我挑戰賽，選手們用雙腳認識台灣，也讓世界認識台灣的運動家精神，他說今年有美國華僑參加，明年歡迎更多外國人參加，用扛三太子走路方式認識美麗台灣。

第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，戴心瑜是唯一女選手。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，戴心瑜是唯一女選手。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手們跑回九天文化園區。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手們跑回九天文化園區。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手們跑回九天文化園區。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手們跑回九天文化園區。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手邱文鴻當自己下月的40歲生日禮物。記者游...
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手邱文鴻當自己下月的40歲生日禮物。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，雙胞胎選手黃若泰號和黃若軒。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，雙胞胎選手黃若泰號和黃若軒。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手們跑回九天文化園區。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手們跑回九天文化園區。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，19歲華僑黃再宇也參加。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，19歲華僑黃再宇也參加。記者游振昇／攝影
分享
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手感動哭了。記者游振昇／攝影
第7屆九天盃太子極限環台賽今天完賽，選手感動哭了。記者游振昇／攝影
分享

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

影／希諾奇觸口檜木博物館成立 拚國旅不只靠陸客

2019-07-28 13:20

北台南家扶：沒人願意一輩子都當只會伸手求助的人

2019-07-28 11:12

你的無用他的有用！青年自辦環保無用市集做公益

2019-07-28 09:07

「怎麼改名了？」芒果乾達人遭盜圖

2019-07-27 23:55

愛用臉書購物 被詐難追查

2019-07-27 23:52

勇者爸鼓勵 聽障女能說善畫

2019-07-27 23:46

嘉縣檳榔轉作 農民興趣缺缺

2019-07-27 23:42

林鐵老火車頭 體檢狀況差

2019-07-27 23:38

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

南瀛天文館打造天文學習秘密基地 舉辦全國教師研習

2019-07-27 21:17

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

柯南人偶見面會 今明兩天在台南奇美食品「幸福工廠」

2019-07-27 17:25

有特色！蚵殼裝飾長青食堂 蚵寮爺爺吃得超開心

2019-07-27 16:11

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

配合U12世界盃少棒賽 台南公車增2路線接駁

2019-07-27 15:16

「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42

心繫麥寮故鄉感謝媽祖庇佑 旅行社董座徒步謁祖進香

2019-07-27 13:34

健康盃3對3籃球鬥牛賽 黃敏惠：活力投籃健康得分

2019-07-27 12:58

台南市表揚56位模範父親 兩位是百歲人瑞

2019-07-27 12:35

你沒聽錯 精神專科嘉南療養院提供三伏貼治療

2019-07-27 12:28

嘉義市深夜區域大停電 竟是大蛇爬電桿惹禍

2019-07-27 11:15

好美里彩繪村新版白雪公主亮相 遊客：像神力女超人

2019-07-27 09:23

台39線路面破損影響行車 部分路段刨除重鋪管制通行

2019-07-27 08:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

2019-07-28 10:30

桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

開敞篷車進雪隧塞車中 網友：40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26

投入長照 她19歲月薪逾3萬2

2019-07-27 23:33

北漂就博會現場冷清 高市勞工局：首次舉辦場地不熟悉

2019-07-27 18:21

國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01

影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33

遠離私菸風暴 蔡英文28日來彰化吃庶民小吃貓鼠麵

2019-07-27 21:41

影╱高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23

影／幫廣原小熊找媽媽 保育人員野外擺蜂蜜誘母熊

2019-07-28 00:13

透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53

斜槓人生要精彩 3個大男生：興趣要能結合

2019-07-28 08:42

影／高美濕地遊客服務中心開幕 互動體驗區親子同樂

2019-07-27 16:28

影╱基隆山海工作營 遠東攜手基市府推動環保與長照有成

2019-07-27 19:49

影╱資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21

外送剝3成皮 小店「做白工」

2019-07-27 23:34

混出東區新風貌 封街辦音樂會

2019-07-27 17:29

台61線觀音~新屋區間測速 9月開拍

2019-07-28 00:12

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

比基尼召集令 福隆海水浴場多重優惠

2019-07-27 23:37

張致盛代理漁業署長 農民說：他是最接地氣的好官員

2019-07-28 10:56

長照人力缺口達1萬3…照服科學雜費 教育部擬補助

2019-07-27 23:31

扳機指疼痛 新營醫院分享小針刀治療

2019-07-28 09:38

牙醫培育營體驗清牙、印模 基隆高中生：想當牙醫師了

2019-07-27 21:17

華山共融遊戲場開放 柯：自己的遊戲場自己做

2019-07-27 18:31

北市人行道 透水鋪面不到5%

2019-07-28 00:18

配合U12世界盃少棒賽 台南公車增2路線接駁

2019-07-27 15:16

登革熱旗津觀光市場休市 攤販：健康比賺錢更重要

2019-07-27 14:55

柯南人偶見面會 今明兩天在台南奇美食品「幸福工廠」

2019-07-27 17:25

2019捷運盃街舞大賽 今明兩天出賽開跑

2019-07-27 14:25

新聞眼／市府若無策略 商業洪流恐淹老街區

2019-07-27 23:52

姐姐加持！ 中衛口罩躍為時尚產業 今年流行「炫霓紫」

2019-07-28 09:52

影／羅東藝穗節封路大踩街 近千人沿路上演街頭秀

2019-07-27 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top