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北台南家扶：沒人願意一輩子都當只會伸手求助的人

2019-07-28 11:12聯合報 記者謝進盛╱即時報導

北台南家扶中心今在家扶扶幼館辦理「五大培力方案聯合成果發表會」，230位親子展現為期半年至一年來培力成果，除安排精采兒童才藝秀、烏克麗麗彈奏、戲劇演出，單親家長陳美齡等人現身說法，分享子女受助及培力後改變過程。

「沒有人願意一輩子都當個只會伸手求助的人！」北台南家扶中心主任莊淑惠說，貧窮循環常讓弱勢兒少無法翻身，家扶開辦多元性服務方案(幼兒啟蒙、兒童才藝、少年展力、青年釣竿、家長生涯發展)，藉由能力培養及教育提升等課程，累積弱勢兒少的人力資本與各項軟實力，希望早日脫貧。

41歲陳美齡會中分享遭遇困境與家扶協助；家住台南新營的她，在單親家庭長大，因家窮自國小就開始打零工，婚後陸續生下四子女，父母健康亮紅燈讓她疲於奔命，覺得人生掉落谷底，曾一夕間長出滿頭白髮，生活壓力幾乎難以負荷。

「還好有家扶及社會善心人士！」陳美齡說，感謝家扶及時介入，除提供經濟補助，讓年幼子女也能有免費學習烏克麗麗、街舞機會，大兒子國中開始參加少年展力培力方案，培養出自信、獨立的能力，與團隊成員共同完成公益旅行、孝親辦桌、自籌旅費圓澎湖夢…等，看著孩子們成長，她對人生重拾希望，相信貧窮循環將會有終止一天。

參與家長培力方案的單親媽媽莊玉翎，則透過生涯規畫課程重新釐清職涯定向，學習財務管理，並透過烘焙、中式麵食和中餐的技能學習，目前雖迫於經濟，仍在工廠擔任作業員，但也於假日做些點心、糕餅甜點等販售，貼補家用，朝脫貧之路邁進。

而被評估有發展遲緩的小綺，在加入家扶幼兒啟蒙方案，透過幼兒、家長與親子共作三大核心課程啟發後，表達能力已大幅進步，讓一度沮喪的父親放心不少。

現擔任烏克麗麗班主唱的「小聖」台風穩健，想起第一次唱歌、彈奏樂器時不斷發抖仍感到好笑；連續參與家扶少展方案四年的阿雄，則從辦桌孝親、城市歷奇、攀登雲嘉七連峰、壯遊台灣計畫，從缺乏生活目標到找到個人優勢並擔任學校康輔社副社長，他感謝家扶讓奇蹟發生。

北台南家扶中心辦理五大培力方案聯合成果發表會，41歲陳美齡（後排左二）會中分享遭...
北台南家扶中心辦理五大培力方案聯合成果發表會，41歲陳美齡（後排左二）會中分享遭遇困境與家扶協助。圖/北台南家扶提供
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北台南家扶中心辦理五大培力方案聯合成果發表會，小朋友上台演出展現自信。圖/北台南...
北台南家扶中心辦理五大培力方案聯合成果發表會，小朋友上台演出展現自信。圖/北台南家扶提供
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