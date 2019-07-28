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年輕新血助行銷 大內酪梨賣出好業績

2019-07-28 10:46中央社 台南28日電

台南市大內區是重要酪梨產業，近年由社區引進勞動部多元就業人力計畫協助推廣，出身農家的25歲專案經理王盈穗，靠著多元經營模式，協助社區研發的酪梨特色商品賣出好業績。

大內區石子瀨社區發展協會理事長曾博揚今天受訪時表示，大內區是酪梨產業重鎮，協會近年陸續研發出酪梨籽麵、酪梨籽茶包、酪梨防蚊液、手工皂等特色商品，希望協助農民處理劣果及剩果問題。農民雖樂見產業多元化，但卻苦惱不懂行銷。還好有王盈穗及其他3名多元計畫夥伴加入，協助社區推動。

王盈穗表示，自己出身農家，知道農民的辛勞。大學畢業後曾在包裝工廠工作一段時間，後來決定轉換跑道，投入社區協助行銷在地農產，希望用自己的力量幫助社區。

她說，一開始從加強產品包裝做起，注入文創元素提升質感，成功打入走馬瀨農場、林百貨與藍晒圖文創園區等實體通路。接著再把產品延伸至網路平台交易，並與廠商合作，提供多元支付服務。不只吸引年輕消費族群，也讓更多人認識大內農村。

王盈穗表示，現在社區最熱賣的產品是酪梨籽麵；製作過程需先將酪梨籽手工切片日曬，再低溫烘焙研磨成粉。每包90克的酪梨籽麵，需3顆酪梨籽才能完成。搭配調味共研發出6種口味，最高紀錄曾一天賣出3000包。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署推動多元就業開發方案計畫，將人力導入地方社區打造特色產業，不僅幫助地方創生，也增加了就業機會。

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