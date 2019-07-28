扳機指疼痛 新營醫院分享小針刀治療

2019-07-28 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



56歲吳姓女子近月來右手大拇指以及中指掌指關節腫痛，曲伸時總有聲響及阻滯感，經中醫師診斷為手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎，俗稱「扳機指」。因針灸改善有限，在醫師建議，吳改用針刀治療，治療後腫痛症狀明顯改善且已痊癒，恢復昔日手感。

衛福部新營醫院中醫科主任何裕鈞說，小針刀是將傳統醫學的針灸「針」，和現代醫學的手術「刀」，結合為一體的新醫療工具。融合二者特色和原理，用類似針灸的不銹鋼針，再把針尖改為刀刃狀，針入穴道內或骨骼肌肉間，剝開軟組織黏連病變和鬆解肌肉筋膜，治療只要數秒、不需留針即可完成。

由於針具非常細，刺入時痛感非常輕微也不需麻醉，進針針孔非常小、幾乎看不出治療點，以後也不會有疤痕。所以也稱為「中醫的微創針法」。

他指出，現代人生活緊張，使頸部和肩部的肌肉長期處於緊繃狀態，導致頸部或背部痠痛。針刀療法對於一般常見的軟組織沾黏，如媽媽手、扳機指、網球肘、五十肩等療效不彰頑固性疼痛、久年痠痛皆有特殊療效。

而臨床上，針刀治療的疾病不僅僅是針對人體肌肉、肌腱、神經、血管等軟組織損傷有顯著療效，甚至也有應用到內臟系統的部分疾病。

何裕鈞說，小針刀適應症如下：

1. 各種慢性軟組織損傷黏連所致頑固性疼痛；如：滑囊炎、狹窄性腱鞘炎、肌肉和韌帶累積性損傷、五十肩、網球肘等。

2. 骨質增生（骨刺）引起的痠痛；如：頸椎腰椎骨刺引起的頸部或腰部痠痛、退化性膝關節炎、創傷後關節炎、足跟痛等。

3. 脊椎滑脫、頸或腰椎間盤突出、腕管狹窄造成神經受壓所產生的麻痺疼痛。