你的無用他的有用！青年自辦環保無用市集做公益

2019-07-28 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣中埔村青年葉霙威，為推動「活化閒置空間」，自費承租閒置老屋成立「耶因為實驗室」，提供場地、舉辦活動，昨天下午還舉辦一場有趣的「中埔無用市集」，鼓勵在地鄉親將「自己無用東西」拿出來義賣、再利用，並將「自由樂捐區」義賣所得，捐給中埔環保志工隊。

29歲的葉霙威研究所畢業後，回到中埔老家從事行政工作，雖然收入不多，但秉持「創客精神」，自費租下隔鄰屋主長期出外發展、閒置老屋，成立「耶因為實驗室」，舉辦講座、公益活動，昨天舉辦有趣的「中埔無用市集」，許多民眾帶著家中用不到電器、檯燈、文具到場交流、義賣，嘉義縣議員何子凡等人到場支持，義賣所得交給中埔村長兼中埔村志工隊隊長游淑貞。

「你的無用可能是別人的有用！」葉霙威說，想法和目的很簡單，就是活絡老房子，讓空間有效利用，承租一樓約30坪空間後，他自立粉刷、管理，透過臉書宣傳、好友互動，舉辦課程、講座，要讓逐漸老年化的家鄉能更有人氣，讓中埔人不用大老遠的跑到市區或是外地，就能享受都市課程、講座、市集、讀書會，讓地方更有活力。