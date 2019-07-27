勇者爸鼓勵 聽障女能說善畫

2019-07-27 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南市勇者爸爸顏志展（右二）照顧聽障女兒（右一）。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南市昨天舉辦「父出真愛、MY HERO」父親節表揚活動，表揚瞐鑽爸爸、勇者爸爸、自強爸爸、大樹爸爸等56位模範父親，今年創下史上第一次有兩位百歲人瑞接受表揚，來自六甲區陳朝川及七股區陳卷兩人都剛好滿百歲，市長黃偉哲說，每一位父親都是家庭堅強的支柱，是最偉大的「柱仔腳（樁腳）」，提前預祝父親節快樂向爸爸們致敬。

台南市昨天表揚模範父親，今年有六甲區陳朝川（左）及七股區陳卷兩位晶鑽爸爸剛好滿100歲。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南市勇者爸爸有陳慶華、顏志展、林福良、謝煌碧、鄭良輝5人；其中，顏志展照顧重度聽障的女兒，堅持和努力教育女兒，現在已從台灣師範大學畢業，女兒口齒清晰、說話流利，樂觀進取，也擅長繪畫，有丙級烘焙證照，更是LINE貼圖創作者，顏父鼓勵女兒勇敢「忘記聽障」，不要在乎外界的流言蜚語。

自強爸爸林建志、鐘海東、林士平、黃耀隆、張育誠、趙文榮、施繼昌7人；單親爸爸張育誠父代母職獨自扶養有自閉症、學習障礙、亞斯伯格症狀的兒子，他用耐心與愛心教導，兒子已是大四學生。他說，雖然兒子是特殊孩子，但「他是來陪伴我的」。

大樹爸爸楊武宗、吳金耀、葉進成、陳運和、陳合成、張皆得6人。其中陳運和是名餐廳主廚，與太太投入照顧寄養童的工作中，擔任寄養家庭11年照顧過5名寄養童，廚藝是他的專長，假日家裡常聽到「阿伯，我要點菜」互動充滿愛。

台南市大樹爸爸葉進成（前排右四）和陳運和（右五）。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

社會局表示，今年56位模範父親代表，年紀最輕是42歲自強爸爸林士平，最年長是兩位百歲人瑞，現場設置「幸福歐爸」甜蜜棚拍，由專業攝影師為模範爸爸們拍下全家福記錄美好回憶。