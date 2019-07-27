國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



藍營力拱嘉義縣民進黨前立委林國慶，挑戰綠營山區重量級資深立委陳明文，林國慶今天澄清說「我不是被開除黨籍，我是民進黨史上第一個被同意離開的忠貞黨員」，他對民進黨感情沒有改變，「成功不必在我」，希望讓嘉義縣山區優秀子弟參選立委。

林國慶說「為什麼大家拱我出來？」，因為山區菸農、蕉農，農民朋友們沒有受到照顧，嘉縣只有一個人說了算，他認為，應該由山區優秀子弟代表參選，「成功不必在我」，除非都沒有人，為了基層勞工農漁民朋友，「我只有出來承擔，不是我要出來當立委，是人民不希望陳明文繼續做立委了」。

林國慶強調「我不是被開除黨籍」，去年823嘉縣淹大水，看到蔡總統在悍馬車上揮手笑迷迷，那個畫面撼動了我，與民進黨清廉愛鄉土核心價值背道而馳，他與善心人士捐400個便當及消毒漂白水給災民，3天後剪黨證退黨。

林國慶說，黨主席卓榮泰上任還曾對他說「兄弟回家吧」，他對民進黨感情沒有改變，是民進黨作法改變了，讓人無法認同，從一例一休、廢死、同婚等，引起天怒民怨。

陳明文說，任何人參選立委都是個人自由，國民黨要徵召林國慶參選，這是國民黨私底下與林國慶談好的結果，身為民進黨黨員，對國民黨家務事不方便評論，民進黨是非常照顧農民政黨，任何攸關農民權益的事，他都是衝第一。