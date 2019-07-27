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藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33聯合報 記者唐秀麗╱即時報導

藍營力拱民進黨前立委林國慶挑戰嘉義縣山區立委陳明文，林國慶今天表示，他離開政壇十多年了，做臉書直播公益，陸續累積捐出數千萬元做公益，生活過得很快樂很自在，為什麼大家拱我出來？因為嘉義縣山區菸農蕉農，農民朋友們沒有受到照顧，嘉義縣只有一個人說了算，他認為，應該由山區優秀子弟代表參選，「成功不必在我」，除非都沒有人，為了基層勞工農漁民朋友，「我只有出來承擔，不是我要出來當立委，是人民不希望陳明文繼續做立委了」。

林國慶今天澄清表示，「我不是被開除黨籍，我是民進黨史上第一個被同意離開的忠貞黨員」，他對民進黨感情沒有改變，是民進黨的作法改變了，讓人無法認同，從一例一休、廢死、同婚等，引起天怒人怨。

林國慶最近因白內障開刀完，都戴著太陽眼鏡保護眼睛，他說，「我不是耍帥，是最近開刀治療白內障，可以看清楚人世間的是非黑白」。

他強調，「我不是被開除黨籍」，去年在823嘉義縣淹大水，看到蔡總統在悍馬車上揮手笑瞇瞇，那個畫面撼動了我，與民進黨清廉愛鄉土的核心價值背道而馳，他與善心人士捐四百個便當及消毒漂白水給災民，三天後剪黨證決定退黨，事後黨主席卓榮泰還曾對他說「兄弟回家吧」，直到今年初民進黨嘉縣黨部開執委會開會同意他離開民進黨，是民進黨史上第一位被同意離開民進黨的忠貞黨員，「如果我都切腹自殺，還要抓我出來開二槍」，就太沒意義了。

林國慶說，「我不是耍帥，是最近開刀治療白內障，可以更看清楚人世間的是非黑白」。記...
林國慶說，「我不是耍帥，是最近開刀治療白內障，可以更看清楚人世間的是非黑白」。記者唐秀麗／攝影
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