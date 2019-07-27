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惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台大高材生返鄉種芒果，台南玉井賴永坤研發無添加成芒果乾達人，還成功打進日本市場，勵志的故事，卻被不肖業者盜圖，還被改名「賴清華」，以「台灣在地小農」在臉書網路行銷，卻用染色加香精的劣質進口芒果乾混充台灣頂級芒果乾，賴永坤說，品牌建立不易，不希望更多人受騙，已報警捍衛商譽及消費者權益。

今年6月賴永坤接到顧客詢問「怎麼改名叫賴清華？」才發現他的肖像及媒體報導、品牌故事都被盜用，不肖業者用他的故事在臉書銷售芒果乾，他向臉書檢舉或是到對方網站留言，立刻就被封鎖，對方也馬上改網址，越檢舉對方越變本加厲，最近還連結聯合報報導官田農會烘焙芒果乾的影片，用限時搶購，下單省多少錢等，誘使消費者上當，已向警方報案。

賴永坤曾到對方網站臉書去訂一組芒果乾，「覺得受騙很大」，根本不是台灣的芒果乾，疑似用菲律賓芒果乾，有染色加香料，包裝也非常粗糙，只有用夾鍊袋，連成分及製造商都未標示，「消費者根本不知道吃下去的東西是什麼」。 賴永坤說，品牌建立非常辛苦，卻遭到有心人士的盜用，更氣憤的是對方賣的不是台灣的芒果乾。

台南警方指出，一頁式廣告網路詐騙案件多，是在拍賣平台、社群軟體購買廣告版面，截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，民眾透過瀏覽廣告，連結至購物網頁，內容強調貨到付款取信民眾，並假冒台灣各大公司或商城名義誘騙消費者購買，再利用貨運（宅配）業者、各大超商所提供貨到付款之附加服務寄送商品。消費者收貨付款後卻發現商品與廣告不符或有明顯瑕疵，品質低劣，要求退貨時卻遭到封鎖，求助無門，呼籲消費者避免在臉書網路平台購物。

台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤被盜圖，還被改名為賴清華。圖／賴永坤提供
台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤被盜圖，還被改名為賴清華。圖／賴永坤提供
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台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤被盜圖，但卻用劣質進口芒果乾混充台灣高級芒果乾。圖...
台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤被盜圖，但卻用劣質進口芒果乾混充台灣高級芒果乾。圖／賴永坤提供
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台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤被盜圖，還被改名為賴清華。圖／賴永坤提供
台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤被盜圖，還被改名為賴清華。圖／賴永坤提供
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台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤近來飽受遭不肖業者盜圖詐騙消費者。記者吳淑玲／攝影
台大畢業的台南玉井芒果農賴永坤近來飽受遭不肖業者盜圖詐騙消費者。記者吳淑玲／攝影
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芒果廣告台大
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