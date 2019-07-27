惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台大高材生返鄉種芒果，台南玉井賴永坤研發無添加成芒果乾達人，還成功打進日本市場，勵志的故事，卻被不肖業者盜圖，還被改名「賴清華」，以「台灣在地小農」在臉書網路行銷，卻用染色加香精的劣質進口芒果乾混充台灣頂級芒果乾，賴永坤說，品牌建立不易，不希望更多人受騙，已報警捍衛商譽及消費者權益。

今年6月賴永坤接到顧客詢問「怎麼改名叫賴清華？」才發現他的肖像及媒體報導、品牌故事都被盜用，不肖業者用他的故事在臉書銷售芒果乾，他向臉書檢舉或是到對方網站留言，立刻就被封鎖，對方也馬上改網址，越檢舉對方越變本加厲，最近還連結聯合報報導官田農會烘焙芒果乾的影片，用限時搶購，下單省多少錢等，誘使消費者上當，已向警方報案。

賴永坤曾到對方網站臉書去訂一組芒果乾，「覺得受騙很大」，根本不是台灣的芒果乾，疑似用菲律賓芒果乾，有染色加香料，包裝也非常粗糙，只有用夾鍊袋，連成分及製造商都未標示，「消費者根本不知道吃下去的東西是什麼」。 賴永坤說，品牌建立非常辛苦，卻遭到有心人士的盜用，更氣憤的是對方賣的不是台灣的芒果乾。