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找柯文哲合作選總統？ 郭台銘幕僚吐16字

柯文哲未表態選總統 雲林粉絲助選車先上路

2019-07-27 18:38中央社 雲林縣27日電

台北市長柯文哲雖尚未表態參選總統，但由前立委王麗萍打造的柯P助選車今天先亮相上路，她還號召成立濁水溪柯粉俱樂部力挺，為明天柯文哲將訪雲林先吹響號角。

王麗萍在自宅設立獨立書店虎尾厝沙龍，不定期邀請知名作家或政治人物演講，頗具知名度，她與柯粉打造2部柯P助選宣傳車搶先亮相，用柯P可愛的漫畫，設計新穎，相當吸睛。

王麗萍說，厭倦台灣藍綠惡鬥，期許第三勢力能打破兩黨壟斷政治，由地方公民發起的「濁水溪柯粉俱樂部」將參與明天在斗南六房媽紅壇進香，誓師力挺柯文哲，以「懷抱台灣，終結惡鬥」為訴求，號召理性的台灣公民支持與加入。

虎尾慈龍宮明天將前往六房媽斗南紅壇進香謁祖，邀請柯文哲擔任主祭官，隨後他將參訪在地毛巾館，參加地方創生毛巾二代會座談，接著到虎尾福安宮參加濁水溪柯粉俱樂部首次粉絲見面會，行程受到矚目。

相傳在公元1654年，林氏兄弟由中國大陸廣東奉請家族神「老姑婆」（林氏後裔對媽祖的稱呼）渡台開墾，落腳斗南他里霧崙仔，6兄弟後來往外發展，協議每年輪流奉祀，因此稱為「六房媽」。

後來林氏兄弟其中一房遷居外地，六房媽每年由現今斗南、土庫、虎尾、大埤、斗六5鄉鎮市、36村庄輪流奉祀，信眾遍布國內外，沒有固定廟宇成為其特色，由文化部指定為國家重要民俗活動。

柯文哲王麗萍柯P
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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