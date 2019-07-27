國產大豆庫存高達3千噸 雜糧基金會出面解決困境

2019-07-27 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



加工業者觀望，導致今年國產大豆庫存量多，達約3000公噸，中華民國雜糧基金會積極協助農民打開通路，今天召集農民和加工業者協商，成功媒合加工業者，每月至少消化300至500公噸，且讓大豆維持在每公斤5、60元，甚至70元還有利潤空間，為農民解決高庫存窘境。

雜糧基金會董事長林源泉說，大糧倉政策採對地補貼，鼓勵二期稻作休耕轉作雜糧，活化休耕農地，提高農民種植雜糧的意願，產量增加，導致今年庫存量達3000公噸，為解決高庫存刻不容緩。

基金會委託嘉義縣義竹生產合作理事主席翁育群整合小農，作為契作主體，並串聯加工業者解決庫存，翁育群說，庫存量高的主因，在於加工業者都在觀望並等待價格下跌，進口大豆便宜，相對產製出來的豆製品售價不高，加工端也希望低價買到國產豆，但國產豆成本高，農民也不可能虧本出售，雙方才僵持不下。

林源泉說，基金會促成兩造對話，達成將產品標準化，在合理價格下相互支援供貨，盡量朝有機或產銷履歷生產，增強消費者對國產雜糧的識別度等共識，終於成功媒合，解決庫存難題。