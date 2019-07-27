從無法站立到行走自如 「慢飛寶貝」今天畢業了

2019-07-27 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



寶貝潛能發展中心專責照顧0到6歲身障幼童，協助其早期療育，今天在桃園區興光堡壘舉行第14屆畢業典禮，有9名「慢飛寶貝」今天畢業，畢業生之一「小鋕」4歲進入中心時，還不太會站立，吃飯也仰賴大人餵食，經早期療育課程協助，小鋕如今已能行走自如，今天參加畢業典禮，還化身「小當家」手做飯團，踏出步伐送給媽媽享用，讓與會者看了都感動。

服務據點在桃園區的財團法人私立寶貝潛能發展中心為早期療育機構，服務0到6歲身心障礙幼童，今天舉行第14屆畢業典禮，為慶祝9名慢飛寶貝從中心畢業，典禮也邀請80名身障孩童、家長及志工一起參與，除了畢業生外，另有4名慢飛寶貝也將轉銜至一般幼兒園就讀。

今天畢業典禮安排律動唱跳、唐詩朗讀、陣鼓表演及小當家料理美食等多項活動，展現孩子們的學習成果，其中一名慢飛寶貝畢業生「小鋕」還透過小當家料理美食，展現學習成果，並將自己做好的飯糰，親手遞給媽媽享用，媽媽看著小鋕在中心2年來成長，也備感欣慰。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，小鋕2年前初來乍到時，由媽媽用推車推著進入中心，連吃飯也需要人餵食，當時雖然已經4歲，卻連站立都不太會，雙腳才站立3分鐘便會開始無力地發抖，練習的過程，留下了無數的淚水，歷盡千辛萬苦，如今終於進步到能流暢地行走自如，也將在今天畢業，媽媽對於小鋕的成長也非常感動，能用自己的雙腳走入小學的大門。