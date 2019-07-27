台南永康推選42名模範父親 區長市長表揚

2019-07-27 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區公所今天表揚42名「晶鑽爸爸」模範父親，人選由公所員工及各里里長推選，贈送「明倫教孝」木匾做為父親節表揚紀念；其中東灣里郭明德、五王里蘇子龍將代表永康區接受市府表揚。

表揚大會下午在永康區社教中心舉行，邀請崑山國小打擊樂團演出。各里模範父親：埔園里馬登嘉、大橋里林文昌、勝利里李穎憲、復興里鄧金鈿、三民里陳俊欽、永康里吳高翔、永明里林當評、正強里李賢生、神洲里徐芳沖、東灣里郭明德、崑山里徐木祥、二王里張國材、大灣里陳嘉明、西灣里李瑞福、鹽行里辜嘉生、安康里林榮宗、蔦松里郭武川、復華里周嘉強、王行里林添貴、龍潭里黃忠献、龍埔里陳榮泉、鹽洲里陳清標、中華里石清、復國里龔財寶、五王里蘇子龍、成功里陳三元、甲頂里劉璥溏、塩興里王全寶、東橋里陳英政、北興里王泰龍、三合里徐光燦、網寮里陶戡灣、南灣里謝文田、北灣里鄭萬生、尚頂里李榮泉、中興里王勇吉、烏竹里郭福居、西勢里王天福、六合里趙俊欽、新樹里吳金全、西橋里蔡清成、光復里史效白。