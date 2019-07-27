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有特色！蚵殼裝飾長青食堂 蚵寮爺爺吃得超開心

2019-07-27 16:11聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

口湖鄉長青食堂辦得有聲有色，2年設11處據點，今天是蚵寮長青食堂周年慶，除了加菜，鄉長林哲凌更帶領小朋友用當地的蚵貝，請來地方藝術家陳玄茂指導，在食堂牆面創作蚵貝藝術，從松樹飛鳥到海浪波濤，讓原本單調的食堂更顯活潑生動，成為雲林最有特色的食堂，蚵寮爺爺、奶奶在美麗空間裡，吃得更開心、更親切。

鄉長林哲凌說，蚵寮長青食堂對社區長輩而言，不只是供餐地方，更是健康照顧和維繫居民情感的據點，除了共餐還結合巷弄長照站，每天由衛教老師帶領老人做健身操，並有手工藝課激發老人創作力，不僅豐富老人的生活，更成為長青族快樂殿堂。

社區廚工媽媽擁有中餐丙級執照的好手藝，每天4菜1湯外加水果，菜色多變，色香味俱全，營養又好吃，尤其貼心提供好咀嚼食材，讓老人家呷健康，林鄉長感謝熱心村民不時提供在地或自種的鮮採蔬果、魚蝦等，幫長輩加菜。

今天口湖鄉公所特地為食堂辦周年慶，因蚵寮是生產蚵和烏魚子重鎮，加菜不說，林哲凌還帶著小朋友為阿公嬤打造一個美麗的用餐環境，在海口藝術家陳玄茂指導下，小朋友用在地的蚵貝，把食堂牆面創作各式各樣的美麗裝置。

小朋友發揮創作力，讓單調的空間變成多彩繽紛，連前來共同歡慶的社會處長林文志都稱讚這是雲林最漂亮的食堂，更是村民老幼親情的展現。

林哲凌說，讓長輩過得健康快樂是最重要的事，感謝社區居民找出屬於自己的亮點特色，不僅出版了社區繪本，寫出自己的精彩動人的故事，如今又合力打造一間溫馨的藝術食堂，這是社區生命力的展現，令人感動。

社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌...
社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌／攝影
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小朋友用蚵殼粘製一幅螃蟹作品，彩繪後將掛在食堂，為爺爺奶奶用餐增添聲色。記者蔡維...
小朋友用蚵殼粘製一幅螃蟹作品，彩繪後將掛在食堂，為爺爺奶奶用餐增添聲色。記者蔡維斌／攝影
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社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作海洋世界，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記...
社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作海洋世界，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌／攝影
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社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌...
社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌／攝影
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社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌...
社區小朋友用蚵殼在食堂牆面創作，彩繪後讓爺爺奶奶用餐的食堂，更加美麗。記者蔡維斌／攝影
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林哲凌周年慶藝術家
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