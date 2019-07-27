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「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗搭機飛往歐洲聖，扛青...
嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗搭機飛往歐洲聖，扛青天白日滿地紅國旗，徒步走西班牙聖雅各朝聖之路。圖／取自謝昌任臉書
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西班牙天主教聖雅各朝聖之路有千餘年歷史，也是世界遺產，每年吸引數百萬徒步朝聖旅人，嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝聖，今天傳回他高舉或扛青天白日滿地紅國旗，徒步朝聖照片，他父親、崇仁醫護專校生命教育中心主任謝昌任轉貼臉書分享，親友及網友們大受感動。

謝孟恩說「在國外扛國旗是種感動 ，我不為誰扛，只為自己，我來自台灣，我驕傲，這段路上多數朝聖者都知道我們美麗的國家，不管今天台灣世界上地位如何，在這條路上人人都是兄弟姐妹，我們來了，我們苦過，我們走過」，願光榮歸於父，及子，及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。

謝昌任說，支持兒子帶國旗朝聖，兒子與學長與在西班牙當交換學生另名學姊，共3人朝聖，和其他各國朝聖者從法國走到西班牙800公里路程，他支持兒子暑假出國徒步朝聖，光榮天主，兒子帶國旗朝聖，顯示年輕人熱情，熱愛生養他的土地、國家，他鼓勵兒子「生活不是堆砌出來的，而是過山過水走出來的、更是跋山涉水走過來的」。

有位神父以朝聖者問候祝福話語，告訴兒子「繼續向遠處，向高處走喔！」，謝昌任說，生命是一個機會之旅，把握它。生命是一種改變之旅，面對它。生命是一場壯遊之旅，體驗它。生命是一次朝聖之旅，走向它。生命理應是愛心之旅，投身它。

聖雅各朝聖之路，是前往天主教聖地之一的西班牙北部城市聖地牙哥-德孔波斯特拉的朝聖之路，從法國各地經由庇里牛斯山，通往西班牙北部道路，是聯合國教科文組織登錄世界遺產，朝聖終點是聖地牙哥的聖雅各大教堂，聖雅各之路成為追求心靈洗滌旅人首選，每天生活簡化到只剩走路、吃飯、睡覺三件事。

嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗搭機飛往歐洲聖，與兩...
嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗搭機飛往歐洲聖，與兩名學長姊徒步走西班牙聖雅各朝聖之路。圖／取自謝昌任臉書
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嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗飛往歐洲，徒步走西班...
嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗飛往歐洲，徒步走西班牙聖雅各朝聖之路。圖／取自謝昌任臉書
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