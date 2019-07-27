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健康盃3對3籃球鬥牛賽 黃敏惠：活力投籃健康得分

2019-07-27 12:58聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天在國民運動中心開打，嘉義市長黃敏惠（中）...
嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天在國民運動中心開打，嘉義市長黃敏惠（中）為比賽開球。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天在國民運動中心開打，來自全台247支球隊、741個籃球運動愛好者報名參加，由嘉義市長黃敏惠親自到場開球，並為選手加油打氣，最特別的是，活動比照NBA國際賽事規格，針對冠軍球隊每位球員頒發客製化「首戒」健康盃冠軍戒指，不僅象徵球場上的最高榮耀和歷史性的一刻，更代表「愛與勇氣」、「堅持與健康」，鼓勵青少年朋友多參與正當及健康休閒活動。

黃敏惠表示，教育優先、孩子第一，孩子們的健康更為重要，兒童及青少年在放假期間更容易流連網咖、涉足出入場所，進而好奇染上抽菸、吸毒等偏差行為，菸品是成癮毒品，影響身心健康甚鉅，提醒家長師生不可不慎。

嘉義市府今年暑假安排系列反菸反毒活動，從教育面著手進行菸害防制課程及藝文創作等活動來提升青少年對菸毐危害的認識外，更期望透過運動競賽鼓勵兒童及青少年朋友以球會友，遠離菸、檳、酒、毒等有害物資，勇敢說不！

「築夢者DRZ團體」帶來的「菸害Out Freestyle籃球街舞」表演，為3對3籃球鬥牛賽拉開序幕，黃敏惠和全統運動用品總經理余俊芳率領球員們高呼反菸、拒菸「活力投籃、健康得分」讓生命更美好，並於活動現場抽出球鞋、球衣、籃球等相關運動休閒產品，市府與企業攜手拒菸拚經濟，公益支持青少年一起併出健康的新火花。

嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天在國民運動中心開打，嘉義市長黃敏惠（第一...
嘉義市首屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天在國民運動中心開打，嘉義市長黃敏惠（第一排左四）和全統運動用品總經理余俊芳（第一排右三）率領球員們高呼反菸、拒菸「活力投籃、健康得分」讓生命更美好
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嘉義黃敏惠
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