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你沒聽錯 精神專科嘉南療養院提供三伏貼治療

2019-07-27 12:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

衛福部嘉南療養院也有提供三伏貼服務？沒錯，嘉南療養院除了是台灣最大精神專科醫院之一，今年中醫部成立後也提供相關治療服務。民眾可打電話06-2795019轉1106、1107向門診護理站查詢。

空氣汙染嚴重，咳嗽與過敏的人越來越多，許多公民營醫院診所宣傳，民眾開始流行在盛夏購買3伏貼藥材，或直接掛號請醫生幫忙貼，有些醫院每年都有數以百計民眾上門。各家收費方式與價格不同，有的需要掛號有的不需掛號另收費，民眾可查詢比較。

今年三伏貼日期，初伏頭一次貼是在7月12日到20日間；第二次中伏22日到8月10日；第三次末伏8月12日到20日。

嘉南療養院院長鄭靜明說，「三伏天」是一年中最熱時序，歷經大暑與立秋兩節氣，天氣悶熱潮溼，易引發各種如腸病毒與登革熱等夏季流行病，但同時也是進補養生的好時節。「冬病夏治」為三伏天治病的基本理論，為什麼說冬天的病要在夏天治療呢？

冬屬陰，夏屬陽。「三伏天」是一年中陽氣最旺盛的日子，人體「陽氣」受到自然的影響也隨之相應達到頂峰，此時人體內所累積的寒氣和溼氣都由身體的核心上浮至體表，此時為恢復人體陽氣與驅逐寒氣最佳時機。若以溫陽剋制寒冷，驅散患者體內的陰寒之氣，就可以將這些「寒邪」連根拔除，將冬病所感之陰沉寒邪消滅，使得清陽上升之氣充實。

鄭靜明說，正氣旺盛、抵抗力增強後，到了冬天就會減少發病或使得病情減輕，甚至不發病，所以冬病夏治理由此而來，治療的最佳時間正是「三伏天」，這時可由外而內將大熱之藥力由輸穴直入體內，主治過敏性鼻炎、四彎風、蕁麻疹。此法簡便易施行，有效率約有85%之多。

嘉南療養院中醫科醫師戴步雲表示，雖然在三伏天喝冷飲、吃冰等是助於消暑解熱和增進食慾，但對於大部分人來說，適當吃一些冷飲並不會對身體造成大的傷害。但是在三伏天，因為它是自然界和人體陽氣最旺之時。在此時一味多吃寒涼冰飲、吹冷空調，必會耗傷人體陽氣，損害機體的脾胃功能，造成脾胃虛弱，脾虛溼困，精神不濟，甚至腹痛下痢等，不可不慎。

嘉南療養院中醫部提供正統三伏貼服務。圖/院方提供
嘉南療養院中醫部提供正統三伏貼服務。圖/院方提供
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中醫
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