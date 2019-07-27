關子嶺火王爺祭拉山車 仲夏旅遊五部曲這樣玩

2019-07-27 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南關子嶺火王爺祭典在拉山車儀式中正式登場，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處將祈福的蓮子、龍眼乾（桂圓）贈予所有的在地業者，祝福業者財「圓」滾滾、遊客流「蓮」忘返。

火王爺廟源自日治時期的不動明王，是關子嶺地區最堅定的守護神，一年一度的山車巡行活動，便是西拉雅管理處與地方溫泉業者最虔誠迎接火王爺誕辰的方式。

西拉雅管理處長許主龍與溫泉業者到火王爺廟拜拜祈福，祈求關子嶺泉源不絕，並於活動中贈送所有的在地業者，祝福業者祝福財「圓」滾滾、遊客流「蓮」忘返。

現場遊客也換上浴衣，臉上塗著關子嶺最負盛名的泥漿，齊心協力拉山車踩街，搭配清涼水槍、美女舞團、趣味互動，展開一年一度的火王爺祈福體驗。

為了推廣夏日泡湯好健康，西拉雅風景區管理處更結合在地溫泉業者、餐廳業者，推出湯屋、住宿、限量桶仔雞等超值優惠，搭配東山咖啡以及季節限定的「蝴蝶遊樂園」，讓關子嶺祈福、泡湯、桶仔雞、咖啡、蝴蝶旅遊五部曲，讓遊客度過難忘的仲夏時光。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，除了冬季泡湯養生以外，夏日泡湯是袪除體內寒氣養身的最佳季節，擁有全臺唯一泥漿溫泉的關子嶺是仲夏泡湯最好的地方之一。

為了分享火王爺誕辰的喜悅，關子嶺統茂溫泉會館、湯泉美地溫泉會館、沐春溫泉會館、儷泉溫泉館、明園溫泉別莊、芳谷溫泉小棧、木成菇之鄉溫泉民宿、青雅溫泉旅館、千鶴泥漿溫泉山莊等在地溫泉業者聯手推出湯屋、住宿優惠，活動優惠延續至8、9月，希望與遊客分享喜悅與好康（優惠內容詳見西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁公告：https://www.facebook.com/pg/sirayatrip）。