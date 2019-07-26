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去年823淹大水無法送便當 麻豆海埔池王府捐水陸兩用船

2019-07-26 20:06聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

去年823雨災，台南麻豆淹水嚴重，海埔池王府收容了近200名災民，卻因便當運送問題，讓廟方大傷腦筋，有感於救災的急迫與需求，海埔池王府捐贈一艘鋁合金的水陸兩用救災船給麻豆區公所，區長孔慶瑤頒發感謝狀給池王府主委張志雄，感謝池王府的善心，為麻豆救災工作增添不少能量。

孔慶瑤說，這艘救災船將放在埤頭里，因為當地幾乎是大雨必淹區，為了迎接這艘救災船，埤頭里長李開通也安排防災志工接受駕駛這艘船的訓練，相信能發揮最大的功效，但也希望能備而不用，不會淹大水。

捐贈儀式於今天上午9點半在海埔池王府前廣場舉行，海埔池王府主委張志雄與廟方委員共襄盛舉，市府災防辦公室主任侯俊彥、麻豆警分局長楊慶裕、海埔池王府首席顧問，將代表國民黨參選立委的李武龍都參與盛會，見證廟方捐船的義舉。

張志雄表示，去年823雨災海埔里附近淹大水，廟內的香房收容了近200災民，卻因淹大水，收容災民的飲食供應造成大問題，最後向警方求救，但送來便當時卻由人力拖拉膠筏，相當危險，為了讓救災工作更順利方便，廟方決定捐贈一艘便捷安全的救災船，投入協助麻豆的救災工作，也能契合池王爺救災救難的理念。

池王府捐贈的救災船由鋁合金打造，船身長3.2公尺，寬1.65公尺，高0.6公尺，重60公斤，除船體外，池王府也加碼捐贈船外機一具，可掛船艇上使用。

台南麻豆海埔池王府今天捐贈一艘鋁合金的水陸兩用救災船給麻豆區公所。記者吳淑玲／翻...
台南麻豆海埔池王府今天捐贈一艘鋁合金的水陸兩用救災船給麻豆區公所。記者吳淑玲／翻攝
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麻豆區長孔慶瑤（左 ）致贈感謝狀給海埔池王府主委張志雄。記者吳淑玲／翻攝
麻豆區長孔慶瑤（左 ）致贈感謝狀給海埔池王府主委張志雄。記者吳淑玲／翻攝
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