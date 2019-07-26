去年823淹大水無法送便當 麻豆海埔池王府捐水陸兩用船

2019-07-26 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



去年823雨災，台南麻豆淹水嚴重，海埔池王府收容了近200名災民，卻因便當運送問題，讓廟方大傷腦筋，有感於救災的急迫與需求，海埔池王府捐贈一艘鋁合金的水陸兩用救災船給麻豆區公所，區長孔慶瑤頒發感謝狀給池王府主委張志雄，感謝池王府的善心，為麻豆救災工作增添不少能量。

孔慶瑤說，這艘救災船將放在埤頭里，因為當地幾乎是大雨必淹區，為了迎接這艘救災船，埤頭里長李開通也安排防災志工接受駕駛這艘船的訓練，相信能發揮最大的功效，但也希望能備而不用，不會淹大水。

捐贈儀式於今天上午9點半在海埔池王府前廣場舉行，海埔池王府主委張志雄與廟方委員共襄盛舉，市府災防辦公室主任侯俊彥、麻豆警分局長楊慶裕、海埔池王府首席顧問，將代表國民黨參選立委的李武龍都參與盛會，見證廟方捐船的義舉。

張志雄表示，去年823雨災海埔里附近淹大水，廟內的香房收容了近200災民，卻因淹大水，收容災民的飲食供應造成大問題，最後向警方求救，但送來便當時卻由人力拖拉膠筏，相當危險，為了讓救災工作更順利方便，廟方決定捐贈一艘便捷安全的救災船，投入協助麻豆的救災工作，也能契合池王爺救災救難的理念。