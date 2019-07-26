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票選激烈的雲林旅遊大使出爐 俊男美女才華超乎想像

2019-07-26 18:06聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣府第1屆「YUNLINSTAR旅遊大使」選拔大賽，經1個多月網路激烈票選，10名大使今天出爐，其中歌手林亭翰及在美國長大的林采融，氣質才華出眾，拔得頭籌，分獲男女組冠軍，獲頒15萬元獎金，未來更將以網紅之姿，為雲林觀光旅遊行銷代言。

網路票選競爭激烈的第1屆雲林之星選拔，30名來自雲林符合條件的青年才俊報名參賽，經自我介紹影片、才藝專長、口條表現、闖關決賽、網路票選等層層關卡後，入圍的12人再經評審團評選進入複賽。

副縣長謝淑亞說，每位參賽者均是雲林青年男女中的佼佼者，不僅美貌清俊，個個才華出眾，賽程中不論才藝、歌唱、演說樣樣通，透過這場選秀大賽，看到雲林青年優質的一面，令人欣悅。

今天公布名單及頒獎典禮，特別選在剛完成修復的北港大復戲院舉行，藝人張雁名應邀擔任嘉賓，10位入選者再依名次唱名上台接受頒獎，親友團也到場加油，朝天宮董事長蔡咏鍀、文化處長陳璧君、縣議員蔡孟真等人代表頒獎，10位佳麗帥哥也展現優雅台風，贏得滿場喝采。

縣長張麗善說，這10名才華橫溢的帥哥美女，未來將成為雲林觀光旅遊的代言人，除將為雲林意象行銷拍影片，也將在網路直播行銷雲林，所以決賽過程特地選在雲林故事館、雲林記憶COOL、北港水道頭、朝天宮及劍湖山世界等特色景點拍片，並以雲林百寶箱、雲林多奇廟等為主題介紹雲林，這場選秀給年輕人舞台也行銷雲林，意義非凡。

拿下男生組冠軍的林亭翰是北港小鎮歌曲的詞曲作者，他出生演藝世家，熱愛音樂創作，未來將籌備發行專輯；摘后的林采融，父親林維昭是台大雲林分院副院長，她在美國出生，外表清秀俏麗，說了一口流利英語，她愛跳舞、旅行，尤其複賽帶來活力熱舞，更驚艷評審團。10名旅遊大使將於8月17日的雲林海洋音樂祭首度亮相。

雲林旅遊大使入選者接受縣議員蔡孟真頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林旅遊大使入選者接受縣議員蔡孟真頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
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外型清秀俏麗的林采融（左1）和俊帥歌手林亭翰（左1）氣質才華出眾，拿下雲林旅遊大...
外型清秀俏麗的林采融（左1）和俊帥歌手林亭翰（左1）氣質才華出眾，拿下雲林旅遊大使網路票選冠軍。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第1屆雲林之星旅遊大使選拔，經一個月網路激烈票選，名單昨天出爐，入選者接受...
雲林縣第1屆雲林之星旅遊大使選拔，經一個月網路激烈票選，名單昨天出爐，入選者接受表揚。記者蔡維斌／攝影
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藝人張雁名（左）應邀擔任嘉賓。記者蔡維斌／攝影
藝人張雁名（左）應邀擔任嘉賓。記者蔡維斌／攝影
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雲林旅遊大使入選者接受朝天宮董事長蔡咏鍀頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林旅遊大使入選者接受朝天宮董事長蔡咏鍀頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
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外型清秀俏麗的林采融（左1）和俊帥歌手林亭翰（左1）氣質才華出眾，拿下雲林旅遊大...
外型清秀俏麗的林采融（左1）和俊帥歌手林亭翰（左1）氣質才華出眾，拿下雲林旅遊大使網路票選冠軍。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第1屆雲林之星旅遊大使選拔，經一個月網路激烈票選，名單昨天出爐，入選者接受...
雲林縣第1屆雲林之星旅遊大使選拔，經一個月網路激烈票選，名單昨天出爐，入選者接受表揚。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮網紅
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