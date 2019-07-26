嘉邑行善團興建偏鄉東石鄉仁鼓橋落成通車地方開心慶祝

2019-07-26 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣沿海偏鄉東石鄉鰲鼓村西邊的仁鼓橋，因年久失修影響行車安全，經地方人士爭取獲嘉邑行善團協助施作，今天落成啟用，成為行善團在東石施作第二座，全國第591座橋，全長雖然只有短短16公尺，卻給鄉親一條可以安全回家的路。

仁鼓橋經費242萬元，全長16公尺，寬8公尺，祈福儀式邀請鰲鼓村信仰中心壽天宮張府千歲，保佑平安順利，包括嘉邑行善團理事長蔡萬華、立委蔡易餘、鄉長林佳瑩、縣府秘書柯登雅、鄉民代表徐明勳、東石農會理事長蔡春福、鰲鼓村長李銘春等焚香祝禱，通車典禮鳴炮後由地方耆老帶頭走過橋面，宣布通車啟用，鄉親以感恩之心謝謝行善團。

蔡易餘說，嘉邑行善團來自各方善款，不僅造橋鋪路，還有急難救助服務，尤其鄉親最需要幫忙大力協助，非常感謝，行善團是嘉義人驕傲，不只在嘉義造橋鋪路，全國都有他們善行義舉，蔡碧仲曾說他在花蓮代理縣長2個月，最開心是看到嘉邑行善團在花蓮完成一座久久都無法建設的橋，感謝各方善款協助造橋鋪路，做很多急難救助工作，在大家急需幫忙時，扮演重要角色。