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2025台南見！台南市取得15屆亞太國際蘭展主辦權

2019-07-26 17:01聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

亞太蘭花會議理事會今天下4點在馬來西亞婆羅洲古晉會展中心宣布，台南市確定拿下「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」之主辦權，2025年亞太蘭展將在台南市盛大舉行。

這是台南市長黃偉哲率領市府團隊在國際性活動爭取上，首次展現亮麗成果，黃偉哲得知消息後表示，「台南獲得第15屆亞太蘭花會議暨展覽此國際性大型展覽的主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。」

台南市府此次為爭取第15屆亞太蘭展主辦權，因WBSC世界盃少棒錦標和登革熱防疫兩頭忙，市長黃偉哲特別指派副市長許育典代表台南市政府，並偕同台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘及秘書長曾俊弼共赴馬來西亞爭取，更特聘台大園藝系張耀乾教授作為報告演講者，努力爭取主辦權。

今天下午從馬來西亞傳回捷報，證實此次爭取簡報及台南歷年在國際蘭展承辦成果實力大獲亞太蘭展理事會的支持，確認2025年亞太蘭花會議暨展覽將在台南市舉辦。

黃偉哲表示，蘭花產業從過去蘇煥智前縣長、賴清德前市長時期，到現在新市府團隊每年舉辦國際蘭展，一棒接一棒，打造台南成為世界蘭花產業重鎮，第15屆亞太蘭花會議暨展覽此國際性大型展覽之主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。

黃偉哲說，蘭花是台灣農業最有競爭力的產業，年產值60億，台南更佔全世界6分之1的蘭花市場，歷年來在外銷成績上皆有令人讚嘆的表現。

值得一提的是，台南已舉辦15年之台灣國際蘭展，每年都吸引世界各國蘭花專家學者、買主及遊客到此，2019台灣國際蘭展之3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國。

率隊的副市長許育典說我們台南市取得2025年亞太蘭展的主辦權，超級開心。台南市政府團隊會繼續努力，用心籌備2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽，相信台南挾著蘭花產業聚集地、數十年辦蘭展經驗及極佳的城市風貌之優勢，定能在2025年成功地向世界傳遞台南城市及蘭花的美好。

台南市府團隊獲得亞太蘭花會議理事會全體委員一致支持，取得第15屆亞太蘭展主辦權，...
台南市府團隊獲得亞太蘭花會議理事會全體委員一致支持，取得第15屆亞太蘭展主辦權，並與理事會成員合影。圖/台南市府提供
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台南市府爭取到第15屆亞太蘭展主辦權。圖/台南市府提供
台南市府爭取到第15屆亞太蘭展主辦權。圖/台南市府提供
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台南市副市長許育典（右）與第十四屆亞太蘭展主辦城市新加坡代表合影。圖/市府提供
台南市副市長許育典（右）與第十四屆亞太蘭展主辦城市新加坡代表合影。圖/市府提供
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主辦單位宣布台南市取得第十五屆亞太蘭展主辦權，現場升起國旗。圖/市府提供
主辦單位宣布台南市取得第十五屆亞太蘭展主辦權，現場升起國旗。圖/市府提供
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台南市府團隊獲得亞太蘭花會議理事會全體委員一致支持，取得第15屆亞太蘭展主辦權，...
台南市府團隊獲得亞太蘭花會議理事會全體委員一致支持，取得第15屆亞太蘭展主辦權，並與理事會成員合影。圖/台南市府提供
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