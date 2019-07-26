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北港是雲林的古蹟之都 再提報3處古建築送審

2019-07-26 15:43聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港鎮朝天宮孕育深厚的文化底蘊，古建築和文物之豐富，堪稱雲林縣的古蹟之都，地方文史社團最近再提報3處公有古建築，爭取列入古蹟文資保存，讓笨港歷史得以永續。雲林縣府文化處及文化資產委員已展開審查，地方期待透過古建築活化，重現歷史場域。

縣議員蔡岳儒今天也帶領文史人士踏勘，並感謝大家對古笨港文化保護的苦心，他說，北港水道頭園區的是雲林古蹟維護活化的成功典範之一，這次提報的北港登記所、北港武德殿、北港水道頭附屬設施群等3處公有老建物，今年2月起陸續提報指定登錄文化資產，希望能列入古蹟保存，活化再利用。

北港文史人士紀雅博說，北港登記所1909年落成，迄已110年歷史，是台灣第一批國有建造的地政所，也是北港現存年代最久的公共建築之一。1905年政府實施土地登記，全台設置21處登記所，北港登記所為其中之一，最初設於朝天宮內，1909年新廳舍落成才搬至目前的登記所。

蔡岳儒說，登記所內部櫃台、倉庫和檔案室仍十分完整，是早年雲林沿重要的地籍資料基地，文化部長還曾親臨踏勘，一旦保留修建，可成為台灣土地登記制度史的重要見證。

成大建築學系助理教授蔡侑樺也說，多年來笨港建築史料研究中發現，北港登記所所在的仁和路古稱蜊仔街，在國史館編著《笨港古文書選輯》文獻中，是笨港重要的商街，登記所後側留下的一口古井，可能是清領時期留下的，所以登記所位處於笨港遺址考古的敏感帶，對笨港史考證很重要。

文史人士吳登興也說，北港武德殿留下一棟日式宿舍，座落北港圓環一帶，附近更有北港郡役所、北港公會堂、北港俱樂部、北港小學校、北港武德殿等，可說是北港的行政中心，是1920年代北港重要公共建築群，如今僅剩下這棟日式宿舍，對重建歷史場域來說，更加珍貴。

至於北港自來水廠附屬設施群，吳登興說，目前水道頭的十角水塔、抽水機房已獲指定為古蹟，辦公室、唧筒井、廠長宿舍、員工宿舍登錄為歷史建築。但2009年調查報告書發現，自來水處理過程的沉澱池、過濾池等設施，如也能列入文資保護，才能系統性保留古早自來水淨化的完整，所以一併提報送審。

北港水道頭被旅遊網誌評為台灣6大超完美的遊客中心之一，蔡岳儒說，北港古鎮的任何一屋一物都刻有歷史鑿痕，也是北港找回「一府二笨三艋舺」歷史榮頁的重要依據，期待全民共同愛護，重現笨港古都風華。

水道頭園區淨化池變生態池，歷史場域還原活化，不僅是熱門打卡景點，也成為北港文化生...
水道頭園區淨化池變生態池，歷史場域還原活化，不僅是熱門打卡景點，也成為北港文化生活園區。記者蔡維斌／攝影
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北港登記所具有考證歷史意義，地方文史社團爭取列入歷史建物。記者蔡維斌／攝影
北港登記所具有考證歷史意義，地方文史社團爭取列入歷史建物。記者蔡維斌／攝影
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北港再提報三處古建築送審，期能列入歷史古蹟保護。記者蔡維斌／攝影
北港再提報三處古建築送審，期能列入歷史古蹟保護。記者蔡維斌／攝影
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北港登記所後側發現一座可能清代留下的古井。記者蔡維斌／攝影
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文史人士紀雅博從古井細說笨港蜊仔街的歷史。記者蔡維斌／攝影
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美麗的北港水道頭是雲林古蹟維護，活化再利用的成功典範之一。記者蔡維斌／攝影
美麗的北港水道頭是雲林古蹟維護，活化再利用的成功典範之一。記者蔡維斌／攝影
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北港歷史建築古蹟
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