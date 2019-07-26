臺南市鹿野苑關懷之家停業 電腦分送三國中小

2019-07-26 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



蔣揚基金會經營的「臺南市鹿野苑關懷之家」暫停營業，為讓資源做最有效運用，基金會請專人整理辦公室10部電腦，重灌軟體後轉贈給周邊國中小學，今天蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切、基金會董事長譚守馨代表將電腦交予左鎮區公所，委請協助轉撥給區內國中小三校弱勢家庭學生，盼藉電腦幫助學子增進學習競爭力。

鹿野苑辦公室10台電腦捐贈給左鎮國中5台、左鎮國小3台、光榮國小2台，希望讓學子能有更多上網及操作電腦機會，縮短城鄉學習差距，也將資源做最有效運用。

洛本天津仁波切表示，偏鄉地區資源少，弱勢學子更需要有心人士或企業多關懷與支持，除此次捐贈鹿野苑重新整理的二手電腦給周邊學校，蔣揚基金會未來也計畫推動弱勢家庭脫貧工作，持續購置電腦等3C設備贈送，讓學子能有更多學習資源，提升學習競爭力。