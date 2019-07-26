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臺南市鹿野苑關懷之家停業 電腦分送三國中小

2019-07-26 15:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

蔣揚基金會經營的「臺南市鹿野苑關懷之家」暫停營業，為讓資源做最有效運用，基金會請專人整理辦公室10部電腦，重灌軟體後轉贈給周邊國中小學，今天蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切、基金會董事長譚守馨代表將電腦交予左鎮區公所，委請協助轉撥給區內國中小三校弱勢家庭學生，盼藉電腦幫助學子增進學習競爭力

鹿野苑辦公室10台電腦捐贈給左鎮國中5台、左鎮國小3台、光榮國小2台，希望讓學子能有更多上網及操作電腦機會，縮短城鄉學習差距，也將資源做最有效運用。

洛本天津仁波切表示，偏鄉地區資源少，弱勢學子更需要有心人士或企業多關懷與支持，除此次捐贈鹿野苑重新整理的二手電腦給周邊學校，蔣揚基金會未來也計畫推動弱勢家庭脫貧工作，持續購置電腦等3C設備贈送，讓學子能有更多學習資源，提升學習競爭力。

蔣揚基金會表示，為保護迷途少年與家暴兒少及婦女度過困境，成立臺南市鹿野苑關懷之家，走過20年歲月因救助需求及政府政策改變，暫時停業1 年，創辦人天津洛本仁波切不忍關懷之家內的各種資源閒置，去年底先將館內2千餘冊圖書整理後捐贈給左鎮、玉井、楠西、南化等四區公所圖書館，充實地方圖書館藏，嘉惠山區偏鄉居民及學子。

蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切代表贈送左鎮區三所國中小電腦設備。圖/基金會提供
蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切代表贈送左鎮區三所國中小電腦設備。圖/基金會提供
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圖書館弱勢家庭競爭力
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