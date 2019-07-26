8月全面啟用電子輓額 台南市將禁用實體輓聯

2019-07-26 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市殯葬管理所推動綠色環保殯葬概念，結合傳統治喪習俗與資訊科技，8月1日將全面啟用電子輓額，禁用實體輓聯，台南市長黃偉哲表示，該政策可解決一次性丟棄輓聯的環保問題，且台南市不僅是禮廳，連守靈室也全面實施，為全國首創。

台南市殯葬管理所長郭輝信指出，南區殯儀館、新營福園、柳營祿園、鹽水壽園等4大殯葬專區各級禮聽及守靈室共117間，都在6月30日全面完成建置電子輓額，7月為實體輓聯落日宣導期，8月1日開始會全面啟用電子輓額，禁用實體輓聯，若有實體，會依照管理須知規勸殯葬業者，若未改善會限期業者禁用殯儀館設備。

郭輝信說，傳統輓聯是追悼亡者以示心意的一種表現方式，不過常因告別會場空間不足而重疊掛置，無法看到完整的輓辭內容，且告別式結束後就焚毀，除了浪費資源之外，燃燒後更造成空氣汙染。

郭輝信表示，透過電子輓額致贈平台，民眾可線上申請、透明化查詢，未來更將結合第四台電視功能，讓民眾守喪時也可收看電視，緩解守喪期間的肅穆氣氛及悲傷情緒。