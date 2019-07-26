親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

退休國安人員：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

甘藍種植登記8月1日開辦 聰明種收益有保障

2019-07-26 13:03中央社 雲林縣26日電

農委會農糧署中區分署今天表示，國內大宗蔬菜的甘藍（高麗菜）種植登記將於8月1日開始受理，到明年2月28日，農民可向農地所在地鄉鎮市區農會辦理，聰明種、收益有保障。

行政院農業委員會農糧署中區分署發布新聞，甘藍（高麗菜）是台灣重要葉菜類作物，適合在秋冬季節生長，農糧署建立種植登記系統，顯示統計資料，提供農會及農民參考，並掌握種植情形和適時發布預警，避免產期集中影響收益。

農糧署中區分署為了讓農民瞭解甘藍種植情況，以自行評估種植風險，調節種植時機，籲請農民依實際種植面積，在預定種植前30日內或種植後10日內，至農會辦理登記。

農糧署中區分署指出，參與登記的農民，經受理農會現勘確認後，就可申請有機肥料補助，最高補助每公斤新台幣3元、每公頃新台幣3萬元。

農糧署中區分署並指出，辦理甘藍種植登記，不只有助於掌握產銷資訊，當市場甘藍產銷壓力大時，也可適時啟動多元產銷調節等輔導措施，符合收購品規者將由農民團體或加工廠以每公斤新台幣6元以上收購。

農糧署中區分署表示，若調節措施仍無法穩定產銷，將以每公頃新台幣10萬元補助農民，以保障農民的基本收益，但是每一名農民最高補助2公頃，沒有辦理種植登記的農民則不納入輔導對象；8月1日起請向農地所在地農會辦理種植登記，以確保自身權益。

農民農糧署農地
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

廢棄醬菜工廠變「將才」 釀出青年返嘉空間

2019-07-26 12:32

麻豆大果文旦100萬斤今起收購 將做這些用途

2019-07-26 12:03

台灣美食展開幕 雲林物產館好康優惠多

2019-07-26 11:43

醫師化身兒童繪本作家 提醒恙蟲病死亡率高

2019-07-26 10:51

混賣劣質品 玉井芒果攤遭封鎖

2019-07-25 23:49

雲縣府 外傘頂洲淨灘

2019-07-25 23:47

衝擊保育動物 白河水庫二階環評

2019-07-25 23:42

培育農業菁英 嘉縣下周開課

2019-07-25 23:25

嘉義宣布 2025年根除C肝

2019-07-25 23:23

斗六人文市集本周休市 8月3日搭配七夕盛大開幕

2019-07-25 15:45

翻轉C肝村負面形象 翁章梁帶義竹六腳鄉長宣示滅Ｃ肝

2019-07-25 15:35

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

嘉市啟動百工百業除Ｃ肝 免費篩檢到10月15日

2019-07-25 14:33

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

歷史建築台南偕行社荒廢 議員會勘發現登革熱孳生源

2019-07-25 12:27

宏佳騰公司回饋社會 捐贈安平消防分隊沙灘車

2019-07-25 12:17

父親恩重如山！台南市北區12名模範父親接受表揚

2019-07-25 12:17

台南舊魚市場由觀旅局接手 8月底首開工作營

2019-07-25 10:57

另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

2019-07-26 09:27

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底

2019-07-26 08:08

國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上

2019-07-25 20:42

豐原3D牆太像道路駕駛恐撞牆 議員：設計師設計的

2019-07-26 10:40

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道

2019-07-25 21:19

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

神力女超人逆天長腿來了 許淑華貼圖陪你關心弱勢

2019-07-26 12:07

龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

台中1男子東南亞返國拉肚子 檢體查出罹登革熱

2019-07-25 17:24

混賣劣質品 玉井芒果攤遭封鎖

2019-07-25 23:49

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了

2019-07-25 16:52

林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血

2019-07-25 15:27

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟

2019-07-26 07:49

麻豆大果文旦100萬斤今起收購 將做這些用途

2019-07-26 12:03

解套方案擱置 師大商圈就地合法告吹

2019-07-26 00:22

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

影／國中生妙筆生「畫」 豐原警分局躍上牆面

2019-07-25 17:01

影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰

2019-07-26 08:55

漁船基隆海拋廢油桶 竟是嫌占空間

2019-07-25 23:56

捷運萬大線施工塞車 土城爭取闢替代道路

2019-07-26 00:11

系統出包 桃園追討1500筆溢領育兒津貼

2019-07-25 23:23

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48

高市清潔隊「換血」？環保局：人力不足

2019-07-25 23:21

全台最高加油站整修 網友哀號「還我肉粽」

2019-07-25 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top