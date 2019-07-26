廢棄醬菜工廠變「將才」 釀出青年返嘉空間
嘉義市後驛社區一處已閒置20多年的醬菜工廠，經後驛社區發展協會、後驛里辦公處、嘉義市佛光山博愛社區大學、翻轉嘉義工作隊、檜木燒烙工作室等在地社會企業的共同協力，經過3年來的努力及醞釀，釀造成提供在地青年進駐創業的空間，讓「醬菜」工廠變「將才（台語）」工場，嘉義市長黃敏惠今天到工場參觀，驚豔青年創造力。
黃敏惠表示，看到進駐青年介紹結合社區燒烙特色創作的導覽遊具，以及透過「社區規劃師駐地環境改造計畫」的空間改造成果。肯定將才工場模式，不僅美化社區中的髒亂死角成為舒適的空間，更轉化提供給年輕人更友善的創業環境。期待能夠創造正向的循環，提供更多青年有返嘉的機會，成為地方創生意涵的示範基地。
社區規劃師吳俊寬依循原有醬菜文化脈絡，將舊醬菜槽轉化為都市菜園，並與鄰近的博愛社大農法班合作，作為推廣友善農法的課程教室，並找出在地八家將特色，由輔仁中學學生發揮創意繪畫，未來將在社區內展出。
由於鐵路高架化，將改變嘉義市市景，黃敏惠現在提問要大家集思廣益，「都市發展後，如何新舊融合」，將髒亂的地點變漂亮，將嘉義市打造成西部新都心。
嘉義市後驛社區過去被地方耆老稱為「北港車頭」，4年前透過嘉義市環境保護局「社區規劃師駐地環境改造計畫」輔導，凝聚社區共識及發展願景，將原本社區的閒置空間，逐年變身成為居民凝聚情感的聚會場所、販售社區小吃的柑仔店空間以及在地青年創業基地，歷年累積許多為社區帶來不同風貌的綠美化改造成果。
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