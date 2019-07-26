廢棄醬菜工廠變「將才」 釀出青年返嘉空間

2019-07-26 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義青年發揮創意，將廢棄的「醬菜」工廠變「將才（台語）」工場，嘉義市長黃敏惠（左三）今天參觀工場驚豔。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 嘉義市後驛社區一處已閒置20多年的醬菜工廠，經後驛社區發展協會、後驛里辦公處、嘉義市佛光山博愛社區大學、翻轉嘉義工作隊、檜木燒烙工作室等在地社會企業的共同協力，經過3年來的努力及醞釀，釀造成提供在地青年進駐創業的空間，讓「醬菜」工廠變「將才（台語）」工場，嘉義市長黃敏惠今天到工場參觀，驚豔青年創造力。

黃敏惠表示，看到進駐青年介紹結合社區燒烙特色創作的導覽遊具，以及透過「社區規劃師駐地環境改造計畫」的空間改造成果。肯定將才工場模式，不僅美化社區中的髒亂死角成為舒適的空間，更轉化提供給年輕人更友善的創業環境。期待能夠創造正向的循環，提供更多青年有返嘉的機會，成為地方創生意涵的示範基地。

社區規劃師吳俊寬依循原有醬菜文化脈絡，將舊醬菜槽轉化為都市菜園，並與鄰近的博愛社大農法班合作，作為推廣友善農法的課程教室，並找出在地八家將特色，由輔仁中學學生發揮創意繪畫，未來將在社區內展出。

由於鐵路高架化，將改變嘉義市市景，黃敏惠現在提問要大家集思廣益，「都市發展後，如何新舊融合」，將髒亂的地點變漂亮，將嘉義市打造成西部新都心。