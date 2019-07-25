身心障礙者被社區排拒 民眾不理解是主因

2019-07-25 21:31 中央社 台北25日電



喜憨兒基金會要到社區開設協助輕中度心智障礙者設施，卻遭社區拒絕。社家署長簡慧娟表示，身心障礙機構進駐社區都需溝通，因民眾對障礙者多不了解，須長期宣導。

台北市有社區大廈管理委員會公然拒絕喜憨兒基金會進駐開設服務輕中度心智障礙者的小型作業設施（小作所），並於布告欄公告「本社區不同意該工場進駐的立場」，引發討論。

衛生福利部社會及家庭署晚間發布新聞稿指出，希望雙方持續溝通，讓社區居民更了解社區小作所的功能，支持身心障礙者在社區生活，與社區融合，落實身心障礙平權，建立尊重差異與彼此平等尊重的文化。

社家署長簡慧娟受訪時表示，早年要在社區設立身心障礙機構常會遇阻礙，尤其是精神復健機構、或照顧愛滋兒童的機構，近年狀況已有改善，但仍屢有所聞。主要關鍵還是一般大眾對身心障礙者欠缺了解，就可能排斥。

簡慧娟提到，要讓民眾了解身心障礙者，教育是最根本的做法，現在多數都只注意到硬體的無障礙，「但沒有想到心理的無障礙」。必須持續宣導，讓大眾知道，身心障礙者並不可怕。

如戲劇「我們與惡的距離」，讓更多民眾了解思覺失調症患者的處境，並有更多的同理。透過宣導可以解除社區民眾的疑慮。

簡慧娟也舉例，在衛福部協助打掃的清潔人員，有部分是心智障礙者，他們都很可愛，而且做事非常認真，地上一個小污點都會拚命擦，對別人交辦的事情非常細心負責。

小作所的功能是提供身心障礙者日間作業活動訓練、日常生活訓練、文康休閒活動的服務設施，可以讓他們進行生活能力訓練，並且能夠與人接觸、學習良好社會互動。

根據衛福部統計，目前全國已有198個小作所，培力2981名身心障礙者，在社區融合具有正向功能。

簡慧娟表示，當身心障礙機構要在社區活動，勢必都要做鄰里溝通。根據過去經驗，只要多些時間溝通，居民多能理解、接受，衛福部也會持續相關宣導，讓民眾了解身心障礙平權的重要。