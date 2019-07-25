「國慶文化訪問團」周日演出 新營文化中心免費索票中

2019-07-25 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



知名藝文團體「舞鈴劇場，入選僑委會今年「國慶文化訪問團」，預定今年9月初海外演出，將本月28日下午兩點半在台南新營文化中心公演，即日起免費索票中，送完為止，洽詢電話（06）6321047轉1103

新營文化中心說，僑務委員會為宣揚台灣優質文化，每年均遴派國內優秀藝文團體組成「國慶文化訪問團」赴海外巡迴演出，加深海外僑胞及國際社會對台灣認識。

今年赴美洲地區演出「舞鈴劇場」，為國內首位結合扯鈴、舞蹈、體操及專業劇場觀念的表演藝術團隊。以如夢似幻的「海洋慶典」為主題，藉由海洋女神的歌聲劃開海平面上的第一道曙光，並透過人、鈴、線交織而成的海洋風景，結合魚群和鈴舞者穿梭於其中，產生視覺與聽覺的流動藝術圖騰，將台灣海島的多樣性與生命力呈現給觀眾。