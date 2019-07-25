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雲林縣府主管會報移師外傘頂洲 百餘人沙洲淨灘超開心

2019-07-25 17:55聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣府為宣誓保護海洋環境決心，今天將縣府主管會報移師到外傘頂洲，百名主管和員工登上沙洲，見證了雲林唯一的「離島領土」之美，會後由縣長張麗善帶領展開淨灘，每個人頂著烈日沿著沙灘撿拾垃圾，雖辛苦但心情愉悅，大家合力把上百袋海洋垃圾運回，這也是雲林縣府第一場外傘頂洲會報，別具歷史意義。

台灣最大的離岸沙洲外傘頂洲，面積100餘公頃，由濁水溪泥沙沖積而成，因形狀似傘而得名，又稱外傘頂汕，行政區劃歸雲林縣口湖鄉，也是雲林最南端的縣轄土地，為雲嘉南濱海國家風景區觀光景點之一。

目前洲上除仍有漁民休息用的工寮，已無人口常住，唯一建築是一座燈塔，2001年，前縣長張榮味派員至外傘頂洲的工寮釘上「雲林縣口湖鄉蚶寮126之201號」門牌，以宣示雲林的管轄權，依北港戶政資料，目前仍有3戶5人設籍於此。

為喚醒這塊長期被遺忘的國土，張麗善今天率雲林一級主管等百餘人登上沙洲，每個人踏上沙洲，心情格外興奮，張麗善指出，她和縣府主管共同討論國土規畫與開發相關議題，包括外傘頂洲海底電纜或保安林的保護計畫，以及如何輔導發展漁業增加漁民收入，同時推動萡子寮漁港疏濬發展港埠航運、海洋觀光。

張麗善也說，海洋垃圾已是全球性的環境問題，環保團體指出去年台灣平均每100公尺海岸就有13個大垃圾袋的海廢垃圾，世界經濟論壇也說每年有800萬公噸垃圾流入海中，減少海洋垃圾已刻不容緩，所以特帶領主管到鮮少人能到達的外傘頂洲淨灘，借以宣揚誓保護海洋決心，這一趟沙洲之旅，很遠也走得辛苦，但意義深遠。

雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲...
雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲林縣府提供
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雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲...
雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲林縣府提供
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雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲...
雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲林縣府提供
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雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲...
雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲林縣府提供
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雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲...
雲林縣長張麗善帶領一級主管將主管會報移師外傘頂洲，並淨灘宣誓保護海洋決心。圖／雲林縣府提供
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外傘頂洲海洋垃圾張麗善
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