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奇美營養師教作流質美味營養餐點 增進頭頸癌症療效

2019-07-25 17:01聯合報 記者周宗禎╱即時報導

奇美醫院癌症資源中心與陽光基金會今天舉辦「頭頸癌營養果汁吧」活動，數十病友及家屬參加。主辦單位邀請奇美醫學中心營養科營養師陳怡君提供「毛豆冷湯」、「綜合水果雙卡奶」、「酪梨布丁奶」、「桂圓堅果豆奶」等四道美味的流質飲食製作教學。

口味有甜有鹹，不僅照顧病友的味蕾享受，其中一道料理「桂圓堅果豆奶」更是體貼無法喝乳製品或特殊營養品的病友，採用豆奶進行料理，不僅美味更兼顧營養價值。希望透過此項活動提供更多料理方式予相關有需要的病人或家屬，在營養及生活品質良好的情況下，讓癌症治療有更佳的效果。

奇美牙醫部口腔顎面外科主治醫師林哲毅說明，口腔頭頸癌病友在接受治療期間，最容易出現的狀況。

他說，口腔頭頸癌治療可能造成外觀及功能改變、進食困難、發聲異常及放射線或化學藥物治療中的不適感，其中進食困難更是大部分病友心中的痛，頭頸癌的病友常常因為進食方式改變，或是進食軟流質食物的問題，而影響生活品質。

林哲毅也說明案例，63歲吳先生長年抽菸、喝酒及嚼檳榔，2年前因口腔潰瘍未癒合至奇美醫學中心求診，診斷為口腔癌，原以為開完刀就好了，不料因腫瘤太大，後續還需執行同部電、化療；

但開刀後因口腔功能改變，進食不便，後續的電療、化療更是讓口腔、喉嚨疼痛潰瘍，幾乎無法進食，在奇美醫學中心口腔癌癌團隊及營養師協助下，配合每週監測體重、飲食狀況，給予個人化飲食建議下順利完成治療，至今穩定追蹤。

奇美醫學中心每年定期舉辦各類癌症病友學習活動，病友及家屬都可免費參加，活動訊息及報名窗口在門診區「癌症資源中心」，報名查詢專線06-2812811轉分機53971，報名時間周一至五上午8點半到下午5點半。

奇美營養師教導製作流質食物。圖/院方提供
奇美營養師教導製作流質食物。圖/院方提供
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奇美牙醫部口腔顎面外科主治醫師林哲毅說明，口腔頭頸癌病友在接受治療期間，最容易出...
奇美牙醫部口腔顎面外科主治醫師林哲毅說明，口腔頭頸癌病友在接受治療期間，最容易出現的狀況。圖/院方提供
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癌症口腔癌
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