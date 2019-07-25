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韓《來自星星的你》啤酒節 台學生勇奪調飲冠軍

2019-07-25 16:24聯合報 記者陳俞安╱即時報導

韓國著名的大邱炸雞啤酒節日前風光落幕，主辦單位今年舉行傳統與花式調酒大賽，台南嘉南藥理大學餐旅管理系學生林其叡，以充滿創意的「黃金周末」為題，搭配醉酒絕活功夫演出，贏得評審青睞，勇奪職業大專組花式飲調冠軍，表現可圈可點。

因韓劇《來自星星的你》而炒熱話題的大邱炸雞啤酒節活動，今年已邁入第七屆，世界各國知名啤酒廠商以及全韓國炸雞品牌齊聚大邱頭流公園，舉辦美食派對與演唱會，儼然成為韓國夏日國民盛典；主辦單位今年首度加入調酒大賽，共超過200人同台競逐，吸引大批人潮擠爆會場，比起往年更加熱鬧非凡。

林其叡這次參賽以華人武術文化的醉拳舞姿展現花式調酒甩瓶動作，配合獨創的「黃金周末」飲調設計作品，博得滿堂喝采，摘下花式調酒金牌。林說，第一次越洋參賽就抱回冠軍，非常意外也很興奮；他提到自創的「黃金周末」說，作品融合烤雞調味品「肯瓊粉」、金牌啤酒、琴酒、伯爵紅茶，以及椰子香甜酒調製而成，口感帶有辣鹹味和台灣金牌啤酒的香氣，是炸雞配啤酒的神組合美食。

系主任黃輝雄欣慰表示，林其叡認真好學，常有創新的好點子，今年五洲盃調酒大賽他曾獲得花式組銀牌，當時他自認參賽經驗不足，整體演出有失水準，因此更加勤奮練習，也在系上老師鄧杞祝及中華民國國際調酒協會培訓下精進，才能在這次比賽更上層樓，脫穎而出，奪下國際性冠軍，為校爭光，難能可貴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林其叡結合醉拳招式，第一次參賽就贏得評審青睞。圖／嘉南藥理大學提供
林其叡結合醉拳招式，第一次參賽就贏得評審青睞。圖／嘉南藥理大學提供
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