翻轉C肝村負面形象 翁章梁帶義竹六腳鄉長宣示滅Ｃ肝

2019-07-25 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



翻轉雲嘉南「C肝村」形象，嘉義縣政府啟動地毯式逐村篩檢計畫，由C肝盛行率最高的六腳及義竹2鄉優先展開，提供30歲以上民眾免費篩檢，第一輪篩檢成績出爐，縣長翁章梁上午在衛生局邀請兩鄉鄉長陳川崎、黃阿家及村里長出席，共同宣示見證參與清除C肝行動。

衛生局根據社區複合式篩檢（91年至108年3月）長期資料分析發現，C型肝炎陽性比率13.7％，高出台灣平均的4至5％嚴重許多，其中又以六腳鄉38.1％和義竹23.5％最高。

為找出隱藏C肝患者，衛生局啟動盛行率最高的六腳鄉及義竹鄉進行全面篩檢，結合各村里鄰長以村為單位，在夜間及假日進行逐村篩檢，6月10日起至7月17日共計篩檢34場，完成2鄉鎮47村(六腳25村、義竹22村)第一輪巡迴，接受篩檢人數1636人，完成檢驗分析1296人，初步發現B肝抗原陽性136人(10.5%)、C肝抗體陽性124人(9.6%)。

翁章梁說，肝沒神經，不知「肝苦」，C肝常因沒症狀，讓人忽略治療，久了可能變成肝硬化、肝癌。以前治療C肝所費不貲，費用昂貴，現在消除C肝變國家政策，治療C肝健保幫你付，不但省掉1、200萬元的治療費，只要確診感染C肝即可口服新藥，治癒率高達98%以上。

衛福部將消除C型肝炎目標訂在2025年，啟動健保治療C肝，嘉縣在28日世界肝炎日前宣告第一輪篩檢成果，意義重大，並為接下來的第二輪及第三輪篩檢努力，作伙來翻轉「肝苦」，消滅C肝，呼籲鄉親做C肝篩檢，「消滅C肝全嘉動起來」。