嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣竹崎地區農會今天舉辦「幸福果」酪梨評鑑競賽，今年「酪梨王」由黃振祥勇奪冠軍，義仁村農民蕭榮俊、沈世政同獲第二名，兩人都表示 得獎獲肯定、很開心，但這次參賽得獎酪梨「只種1棵」，要吃得獎品種酪梨只能等明年。

竹崎鄉種植酪梨面積約80公頃，為全嘉義縣最大，品種更多達10幾種，今年評鑑不分品種，除了7月盛產「章安」， 還有黑美人、紅心圓、嘉選三號、麻豆二號等品種，今年共有42人繳果參賽，依外觀、水份含量、果肉色澤，經評審目測、品嚐後給分，成績今天下午揭曉，冠軍黃振祥，第二名蕭榮俊、沈世政，第三名陳欽泉、蔡孟士、盧文樹。

蕭榮俊表示，原本在郵局工作，3年前退休前回家幫父親務農，試種1棵酪梨樹，退休後跟著竹崎農會酪梨班努力學習、續種，並全心全意照顧這棵酪梨樹，今年結下46顆酪梨果，取下其中最好24顆參加競賽，得獎真的很開心，代表這幾年努力投入有成果，但真的沒得賣！